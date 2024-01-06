أمواج بحر المحمدية تلفظ كميات من المخدرات

طارق عبلا_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن أمواج بحر مدينة الزهور المحمدية لفظت حوالي 50 كيلوغرام من المخدرات، مما خلف حالة من الاستنفار بين صفوف مختلف الأجهزة الأمنية التي سارعت إلى عين المكان لاحتواء الوضع وفتح تحقيق في الموضوع.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد عاش شاطئ مونيكا بالمحمدية وبالضبط بالمنطقة المعروفة ب ( البحيرة ) زوال الجمعة، حالة من الاستنفار بعد ورود أنباء عن لفظ البحر لرزم كبيرة ملفوفة بقطع من البلاستيك تبين لاحقا أنها تحتوي على كميات كبيرة من المخدرات.

وأضافت مصادرنا، أن أحد حراس الإقامات بالمنطقة رصد الواقعة، ليقوم بربط الاتصال بالعناصر الأمنية التي انتقلت على وجه السرعة لمعاينة الحادث، وبعد القيام بعمليات تفتيش وتدقيق تم العثور على كميات كبيرة من المخدرات مجهولة المصدر، ليتم حجزها وحملها لمواصلة التحقيقات حولها لعلها تقود المحققين إلى أولى خيوط هذه العملية التي لا محالة سيكون لها ارتباط بالتهريب الدولي للمخدرات.

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