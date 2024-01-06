حملة مقاطعة بيومي فؤاد تنجح في سحب أحدث أفلامه من السينما
نجحت حملة مقاطعة الفنان المصري بيومي فؤاد، في سحب أحدث أفلامه من دور السينما.
و قاطع المصريون أفلام بيومي فؤاد، حيث حققت إيرادات ضعيفة جدا، مما أضطر منتجوها وموزعوها لسحبها من دور العرض، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة.
آخر هذه الأفلام كان «الخميس اللي جاي»، الذي سُحب من دور العرض المصرية، بعد عشرة أسابيع فقط.
كما يستطع فيلم «الصف الأخير» الصمود طويلًا في دور العرض المصرية، حيث سحب بعد أسبوع فقط، بالاضافة الى سحب فيلم «مندوب مبيعات»، بطولة بيومي فؤاد، بعد أسبوع واحد فقط من عرضه في دور العرض المصرية.
ويُعرض حاليًا فيلم «سنة أولى خطف» بطولة بيومي فؤاد ومي كساب وأحمد فتحي، وحقق على مدار أربعة أسابيع ايرادات منخفضة ليكون مهددًا بالانسحاب من دور العرض المصرية.
هذا ويشار الى أن الفنان المصري بيومي فؤاد تعرض لحملة مقاطعة من قبل الجمهور المصري، بعد مشاركته في مسرحية، ضمن موسم الرياض، متجاهلاً ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من مجازر على يد الاحتلال الإسرائيلي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
Du n importe quoi
” يوتيوبر عربي في السينما الهندية ” حمد سيف الرّيامي يقدم محتوى و تفاصيل كثيرة ودقيقة صدقاً عملت لي استعادة ذاكرة لأيام الطفولة، عندما كنا نذهب للسينما في الثمانينيات و التسعينيات كنا نقف طوابير للحصول على التذاكر، سينما شعب أغلقت لكنها كانت معروفة بكثرة عرضها أفلام هندية، من أجمل الأفلام الشعلة 1975 بداية إعجابي لدرمندرا فنان الزمن الجميل و الجيل الحاظر، إنسان قلبه أبيض لا تفارقه البسمة و روحه حلوة من أقوى فنانين بوليوود موهبة كبيرة جداً و أداء رائع إنه أسطورة و كذلك أولاده .. إلى فيلم “كشاتريا 1993” بطولة دارميندرا، فينود خانا، سوني ديول وسانجاي دوت، سيكونان من أفضل الأصدقاء في إنجلترا لكن بعد عودتهم سيتغير الحال و سيضطران للقتال فيما بينهم بسبب العداوة اللتي بين الاهالي .. إلى فيلم هندي يسجل رقماً قياسياً في عدد مرات عرضه و كان أول عرض لفيلم “ديلوالي دولها ينالي جابيتجا” صاحب القلب الشجاع سيظفر بالعروس في أكتوبر تشرين الأول من عام 1995 في صالة عرض مرثامندير بمدينة مومباي و يجسد دور البطولة في الفيلم أشهر نجوم بوليوود شاروخان و النجمة كاجول .. و أيضاً فيلم “الشحات 1996” أجمل أفلام شاروخان الحب و الرومانسية و الشر : يُرغم مطرب ضعيف شديد الحساسية على الاختيار بين الفتاة التي يحبها و أخرى أصابها هوس غير طبيعيّ به .. فيلم بطولة سانجاي دوت “خوف 2000” كانت أغنية عنوان خوف رائعة في الاعتمادات النهائية. أثناء عودتها إلى المنزل من زواج صديقتها ريتو بيريرا، تشهد نيها فيرما، المضيفة الجوية، الموت الوحشي لمشرف الشرطة جايديف سينغ، على أيدي عدة أشخاص. لقد أسقطت بطريق الخطأ بطاقة هويتها التي عثرت عليها الشرطة وتم إحضارها للاستجواب. تمكنت من التعرف على القاتل الذي تبين أنه سامرات سينغانيا نجل وزير بارز في الحزب الحاكم بالولاية. أثناء وجودها في موريشيوس، تلتقي نيها بشاب يدعى فيكي وتقع في حبه، ويقيمون حفل زفاف هادئًا. بعد الزواج، عرفت نيها أن فيكي ليس كما كانت تعتقد، ولكنه قاتل تم تعيينه لمنعها من الشهادة ضد عائلة سينغانيا. فتبدأ نيها حياتها الجديدة مليئة بالخوف .. “لقد أعطيتك قلبي” هو فيلم أكشن رومانسي هندي لعام 2002، من إخراج وإنتاج وتأليف وبطولة سهيل خان، الذي ظهر لأول مرة في التمثيل مع مبتدئة أخرى، سميرة ريدي. يضم الفيلم أيضًا سانجاي دوت وكبير بيدي وداليب تاهيل في الأدوار الداعمة .. فيلم “قسمت 2004” الفنان بوبي ديول، بريانكا شوبرا، مع الموسيقى رائع أناند راج أناند وريتشا .. الفيلم الهندي “النمر” المصور بالمغرب يحقق أعلى الإيرادات بعد أقل من أسبوع على عرضه الأول بشاشات السينما الهندية، حقق الفيلم الهندي “النمر زيندا هاي”، الذي صورت أجزاء كبيرة منه في المغرب قبل أشهر، أعلى الإيرادات واستطاع دخول نادي “200 كرور” لتصنيف ايرادات الأفلام الهندية. ونقل عن الموقع ان الممثل العالمي سلمان خان، البالغ من العمر 52 سنة، أشاد رفقة النجمة كاترينا، بالفيلم وبأجواء التصوير بالمغرب قائلا: “إن هذا الفيلم هو أفضل عمل لهما الى جانب المخرج علي عباس زفار، وتم تصوير أجزاء متميزة بالمغرب وباليونان وأبو ظبي”.
تحية للشعب المصري
Ahsen haja ghaydiro lih
اظن انه يستحق اكثر من هذا
العديد من الفنانين شاركوا في المهرجان وعادو بصمت الى بلدانهم المشكل في بيومي فؤاد انه خرج بتصريحه الشهير على المسرح حاول فيه تبرير مشاركته في المهرجان دكشي علاش بنادم يتعلم يسكت شوية
” المسافة بين التفتح الفني و التقدم العلمي ” مركز بحوث متقدم في العالم العربي لا يوجد ولا هناك تقنية ولا مكننة ولا تقدم علمي أو صناعي يوجد فقط تفتح فني من هنا دخل عادل إمام على الخط مشهد من فيلم “عنتر شايل سيفه 1983 راح مسافر و راكب الطائرة على روما شايل سلة فيها بيض و فراخ و عيش بلادينو علاشن يحقق حلمه “الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب” عنتر رجع من إيطاليا بيتكلم لغات و مع مرور الزمان 1999 يسافر على نيويورك مشهد من فيلم هالو أمريكا يضع جواز السفر في يده وفي يده الأخرى حقيبة سفر شيئان مهمان هما أساس حياة المغترب في الخارج و لما وصل وقع له موقف غريب في الطائرة سقطت من يديه علبة مرطبات شعبية مما أحدتث رعب و فوضى في الطائرة و تدخل أمني و إستخباراتي مدجج بالأسلحة و ملابس محصنة و ماسك غازي يحمي من الغازات السامة و يتم القبض عليه مع رفقة دربه عديلة صندوق يتعرضان لتحقيق الذي يفتح معهم باتهامهم انهما ارهابيان و أثناء التحقيق يرى عادل إمام علبة مرطبات شعبية مغطات بزجاجة و عرف ساعتها سوء تفاهم الذي حصل بينه و المحقق و راح يزيل الزجاجة و فتح علبة مرطبات شعبية مما جعل المحقيق يخبئ رأسه تحت الطويلة و شرب العلبة كلها و قال للمحقيق “فول ماد أند إيجيبت” و إختفى دليل أسلحة دمار شامل و هي عبارة عن بصارة من أحلى الأكلات الشعبية الشهيرة التي تحتوي على مكونات كثيرة وطعمها فريد من نوعه ويختلف طعمه من مكان إلى آخر و هي عبارة عن فول مجفف وبدون قشر يتم وضع الفول في الماء ويتم غليه ثم عليك وضع الملح والكمون والشطة على البصارة و فص ثوم كبير ومقشر ومفروم ناعم و زيت الزيتون فالبصارة تحتوي على عناصر غذائية كثيرة تساعد على بناء جسم الإنسان ليكون صحي وسليم يفيد خلايا المخ والجسم، ويتم تقديمها مع الخبز الجاف و الشاي بالنعناع الطازج هههه و خارج من مكتب التحقيقات الفديرالية مباشرة يتجول في مدينة نيويوك و يقول هالو أمريكا .. أمريكا مزيكا هههه .. متطوع هندي جاء إلى مصر مشياً على الأقدام ليشارك في مؤتمر المناخ و ألقى الأمن المصري القبض عليه بتهمة إخوان لأنه كان يحمل هاتف و كاميرة و يصور مناطق شاسعة بالقدورات، و أثناء التحقيق الضابط المصري يقول للهندي إنت جاي ليه هو إنت عابط و لا إيه هو حنا إهتمنا بالإنسان لما هنتم بالطبيعة و أمر بحبسه تحت قانون إخوان حتى يتبت العكس و لولا تدخل السفارة الهندية لبقي هناك هندي معتقل بجريمة إخوان هههه .. الممتلة الهندية “راجشري ديشياندي” تهدي فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان “جوائز فيلم فير” بالهند إلى شعب و أطفال غزة .
اللهم انصر غزة