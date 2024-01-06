فاس تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-01-06 / 12:43
4
هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– فاس : 11 ملم

– إفران والدار البيضاء : 07 ملم

– تازة، مكناس، وسيدي سليمان: 06 ملم

– سلا : 05 ملم

– تطون، وجدة، بنسليمان والحسيمة: 04

– طنجة، الرباط، الناظور، تيط مليل والقنيطرة : 03

– سطات، العرائش، الجديدة، شفشاون وبني ملال : 02 ملم

– بن جرير والمحمدية : 01 ملم

– النواصر، طانطان، مراكش وخريبكة: أقل من ميلمتر

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of علاكوش: يجب توقيف التوقيفات التي طالت رجال ونساء التعليم

علاكوش: يجب توقيف التوقيفات التي طالت رجال ونساء التعليم

2024-01-06 / 14:09
Photo of أمواج بحر المحمدية تلفظ كميات من المخدرات

أمواج بحر المحمدية تلفظ كميات من المخدرات

2024-01-06 / 13:03
Photo of أياما قليلة بعد مغادرته السجن.. الشرطة القضائية تستدعي “مول الكاسكيطة”

أياما قليلة بعد مغادرته السجن.. الشرطة القضائية تستدعي “مول…

2024-01-06 / 12:02
Photo of مراكش.. الحبس شهرين نافذة لـ”نخنوخ نيبا” بتهمة التغرير بقاصر

مراكش.. الحبس شهرين نافذة لـ”نخنوخ نيبا” بتهمة التغرير بقاصر

2024-01-06 / 09:16
Photo of طقس السبت.. جو بارد وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس السبت.. جو بارد وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2024-01-06 / 09:07
Photo of تزنيت : تورط اعوان السلطة في البناء العشوائي وشكاية أمام النيابة العامة

تزنيت : تورط اعوان السلطة في البناء العشوائي وشكاية…

2024-01-05 / 23:28
Photo of افتتاح النسخة الثانية لمعرض الوطني للجلد بفاس

افتتاح النسخة الثانية لمعرض الوطني للجلد بفاس

2024-01-05 / 22:30
Photo of البيضاء : مديرة مدرسة “تصفع ” أستاذ ونيابة التعليم توضح

البيضاء : مديرة مدرسة “تصفع ” أستاذ ونيابة التعليم…

2024-01-05 / 22:18
Photo of تقدم الأشغال بملعب طنجة الكبير ( صور)

تقدم الأشغال بملعب طنجة الكبير ( صور)

2024-01-05 / 22:03
Photo of احتجاجات بالمدن المغربية للمطالبة بوقف المجازر الصهيونية في غزة

احتجاجات بالمدن المغربية للمطالبة بوقف المجازر الصهيونية في غزة

2024-01-05 / 18:47

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق