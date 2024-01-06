فاس تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– فاس : 11 ملم
– إفران والدار البيضاء : 07 ملم
– تازة، مكناس، وسيدي سليمان: 06 ملم
– سلا : 05 ملم
– تطون، وجدة، بنسليمان والحسيمة: 04
– طنجة، الرباط، الناظور، تيط مليل والقنيطرة : 03
– سطات، العرائش، الجديدة، شفشاون وبني ملال : 02 ملم
– بن جرير والمحمدية : 01 ملم
– النواصر، طانطان، مراكش وخريبكة: أقل من ميلمترتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
اوا الله يرحمنا
اللهم أغثنا اللهم أغثنا
اللهم صبا صبا و نافعا
نسأل الله الغيث و الرحمة