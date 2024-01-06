فاس تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-01-06 / 12:43
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– فاس : 11 ملم

– إفران والدار البيضاء : 07 ملم

– تازة، مكناس، وسيدي سليمان: 06 ملم

– سلا : 05 ملم

– تطون، وجدة، بنسليمان والحسيمة: 04

– طنجة، الرباط، الناظور، تيط مليل والقنيطرة : 03

– سطات، العرائش، الجديدة، شفشاون وبني ملال : 02 ملم

– بن جرير والمحمدية : 01 ملم

– النواصر، طانطان، مراكش وخريبكة: أقل من ميلمتر

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