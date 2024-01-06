أياما قليلة بعد مغادرته السجن.. الشرطة القضائية تستدعي “مول الكاسكيطة”

2024-01-06 / 12:02
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هبة بريس - الرباط

أياما قليلة بعد مغادرته أسوار السجن، استدعت مصالح الشرطة القضائية، محمد السكاكي المعروف بـ”مول الكاسكيطة”.

وحسب ما كشفه المعني بالأمر، في بث مباشر مساء أمس الجمعة، فقد توصل “مول الكاسكيطة” باستدعاء من الشرطة القضائية يفيد ضرورة حضوره صباح يومه السبت، دون الكشف عن السبب.

وأرجح “مول الكاسكيطة” استدعاءه للمثول أمام المصالح الأمنية، للاستماع إليه بخصوص حديثه عن ظروف اعتقاله وقضائه لعقوبته السجنية داخل سجن تيفلت.

هذا ويشار إلى أن “مول الكاسكيطة” قضى 4 سنوات سجنا نافذا إثر نشره لفيديو تضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة وتمس بمؤسساتهم الدستورية وكذا لحجز كمية من المخدرات بحوزته خلال عملية إيقافه . وفق بلاغ لوكيل الملك

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تعليق واحد

  1. الشجاعة في غير محلها تهور..قبل خروجه في أي اطلالة عليه أن يسطر النقاط التي يريد تناولها دون انتقاد احد او الإساءة إلى احد.

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