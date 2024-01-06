البيضاء.. شاحنة تدهس مسنة أمام أبنائها وترديها قت.يلة

2024-01-06 / 10:23
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هبة بريس - البيضاء

شهدت منطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الجمعة، حادث سير خطير، أسفر عن مصرع سيدة مسنة.

وحسب شهود عيان، فتعود تفاصيل الحادث، إلى دهس سائق شاحنة لسيدة مسنة كانت برفقة أبنائها أمام كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بعين السبع.

وأضاف ذات الشهود، أن سائق الشاحنة لم ينتبه لوجود السيدة، قبل أن يدهسها ويرديها قتيلة.

وفور علمها بالحادث، انتقلت مصالح السلطات المحلية والعناصر الأمنية، الى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالكة الى مستودع الأموات، وإيقاف السائق للاستماع الى أقواله والتحقيق في تفاصيل الحادث.

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‫14 تعليقات

  11. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. على الشاحنات الكبيرة والحافلات ان تسير بحذر داخل المدن ..

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  14. هذة هي الحادثة الثانية في اقل من 20 يوما بنفس الطريقة شاحنة تدهس رجل امام مسجد الفردوس بالبرنوصي

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