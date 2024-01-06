البيضاء.. شاحنة تدهس مسنة أمام أبنائها وترديها قت.يلة
هبة بريس - البيضاء
شهدت منطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الجمعة، حادث سير خطير، أسفر عن مصرع سيدة مسنة.
وحسب شهود عيان، فتعود تفاصيل الحادث، إلى دهس سائق شاحنة لسيدة مسنة كانت برفقة أبنائها أمام كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بعين السبع.
وأضاف ذات الشهود، أن سائق الشاحنة لم ينتبه لوجود السيدة، قبل أن يدهسها ويرديها قتيلة.
وفور علمها بالحادث، انتقلت مصالح السلطات المحلية والعناصر الأمنية، الى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالكة الى مستودع الأموات، وإيقاف السائق للاستماع الى أقواله والتحقيق في تفاصيل الحادث.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
14 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
Khas benadm yred balo f teriq
Ya rebbi salama llah yahfad
اللهم ارحمها واغفر لها
صراحة كثرو حوادث السير هاذ العام بزاف
اللهم ارحمهما واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة..
اللهم أحسن خاتمتنا يارب العالمين..
على المواطنين الانتباه أكثر في الطرقات..
غياب اللافتات والاشارات الطرقية تشكل عائقا أمام المواطنين..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويها ورزقهم الصبر والسلوان..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. على الشاحنات الكبيرة والحافلات ان تسير بحذر داخل المدن ..
كلنا مسؤولين عن ارواحنا. فهي أمانة..
اللهم إنا نسألك العفو والعافية للجميع والسلامة في الطرقات ..
هذة هي الحادثة الثانية في اقل من 20 يوما بنفس الطريقة شاحنة تدهس رجل امام مسجد الفردوس بالبرنوصي