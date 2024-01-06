جنات تكشف سبب حذف أغنيتها الجديدة من موقع “يوتيوب”

هبة بريس - متابعة

فوجئ جمهور الفنانة المغربية، جنات، بحذف أغنيتها “الشمخ الجواني” بعد ساعات قليلة فقط من طرحها على قناتها في “يوتيوب”.

وقالت الفنانة المغربية لموقع “إ تي بالعربي”، أن سبب حذف الأغنية يعود إلى خلل تقني في الصوت، فاقترح الموزع عمرو الخضري حذفها، إلى حين حلّ المشكلة وإعادة نشرها.

وأضافت جنات أن حذف الأغنية أزعجها، مشيرة إلى أن ذلك يحدث في أحيان كثيرة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp