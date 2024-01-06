ترامب: بايدن لا يصلح حتى لإدارة متجر

2024-01-06 / 09:48
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن خليفته جو بايدن يهدد الديمقراطية في البلاد، وغير مؤهل حتى لإدارة متجر.

وقال ترامب لأنصاره: “لا يمكن لأي رئيس، ولا حتى عشرة رؤساء في تاريخ البلاد، أن يتسببوا في إلحاق ضرر كبير بهذا البلد كما فعل جو بايدن. لقد فعل أشياء لا يمكن تصورها”.

بدوره قال بايدن في خطاب ألقاه يوم الجمعة في بنسلفانيا إن ترامب “مستعد للتضحية بالديمقراطية من أجل الوصول إلى السلطة”.

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‫13 تعليقات

  13. أصبح العالم يتكلم لغة المصالح، لذلك سأصوت على ترامب اللذي إعترف بمغربية الصحراء و هو من سيحسم في هذا الموضوع بشكل نهاءي.

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