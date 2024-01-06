ترامب: بايدن لا يصلح حتى لإدارة متجر
هبة بريس - وكالات
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن خليفته جو بايدن يهدد الديمقراطية في البلاد، وغير مؤهل حتى لإدارة متجر.
وقال ترامب لأنصاره: “لا يمكن لأي رئيس، ولا حتى عشرة رؤساء في تاريخ البلاد، أن يتسببوا في إلحاق ضرر كبير بهذا البلد كما فعل جو بايدن. لقد فعل أشياء لا يمكن تصورها”.
بدوره قال بايدن في خطاب ألقاه يوم الجمعة في بنسلفانيا إن ترامب “مستعد للتضحية بالديمقراطية من أجل الوصول إلى السلطة”.
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13 تعليقات
ترامب شخصية رئاسية تصلح لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية..
ترامب كريزما وشخصية قوية جدا ..
نتمنى لهم التوفيق والنجاح والسداد للرئاسيات الامريكية القادمة..
بايدن أصبح متقدما في السن كثيرا..
جو بايدن يتعرض لظغوكات كبيرة ..
بايدن يهترف وكلامه غير مفهوم أحيانا..
ترامب سيكون الرئيس الأمريكي المقبل ..
كلاهما لا يصلح لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية..
هاذ ترامب خرجها فاص لكولشي صافي
Dakchy li gal fih rah makdebch
ترامب يريد الوصول بشتى الطرق إلى السلطة
je proteste contre ce con trump car gérer un marche est plus difficile que etre ministre ou président croyer moi y a pas de faveur
أصبح العالم يتكلم لغة المصالح، لذلك سأصوت على ترامب اللذي إعترف بمغربية الصحراء و هو من سيحسم في هذا الموضوع بشكل نهاءي.