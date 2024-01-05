المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لـ”الكان”

واصل المنتخب الوطني تدريباته استعدادا للمشاركة في “الكان”، حيث خاض اللاعبون حصة تدريبية اليوم الجمعة بمركب محمد السادس بالمعمورة.

وركز الناخب الوطني وليد الركراكي خلال الحصة التدريبية لهذا اليوم على بعض التمارين البدنية سعيا للرفع من منسوب اللياقة البدنية لدى اللاعبين قبل المشاركة في “الكان”.

وسيواصل أسود الأطلس تدريباتهم بمركب محمد السادس قبل التوجه يوم الأحد القادم نحو ساحل العاج لإستكمال التحضيرات هناك.

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