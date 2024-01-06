مشاريع استثمارية مهمة في طريقها لجهة الدار البيضاء سطات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

جرى أمس الجمعة بالدار البيضاء التوقيع على اتفاقية إطار من أجل تنمية مناطق صناعية على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات.

وتروم الاتفاقية، التي تجمع عدة شركاء هم مجلس جهة الدار البيضاء سطات، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وولاية جهة الدار البيضاء – سطات، تنمية مناطق صناعية في إطار برنامج التنمية الجهوي (الدار البيضاء – سطات) 2022 -2027.

كما تروم أيضا تحسين العرض الترابي للجهة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، ثم خلق فرص عمل مؤهلة ومستدامة وتطوير مناطق صناعية ومناطق لأنشطة القرب.

وتغطي هذه الاتفاقية مجموعة من المشاريع بعدة مناطق.. ويتعلق الأمر بالمنطقة الصناعية الغديرة بإقليم الجديدة على مساحة 257 هكتارا، والمنطقة الصناعية لحد السوالم بإقليم برشيد على مساحة 78 هكتارا.

كما تغطي المنطقة الصناعية فياسيت (FIASET ) بجماعة المزمزة بإقليم سطات على مساحة 52 هكتارا، ومنطقة أنشطة القرب الرشاد بجماعة مجاطية أولاد طالب بإقليم مديونة على مساحة 4 هكتارات.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp