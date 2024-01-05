الكشف عن مدة غياب كانسيلو

الكشف عن مدة غياب كانسيلو

2024-01-05 / 23:17
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كشف تقرير صحفي، مدة الغياب المحتملة للظهير البرتغالي جواو كانسيلو بعد إصابته على مستوى أربطة الركبة خلال مباراة فريقه برشلونة ضد لاس بالماس، أمس الخميس، في الدوري الإسباني.

ورغم إصدار النادي الكتالوني، بيانا رسميا حول طبيعة إصابة الدولي البرتغالي، إلا أنه لم يكشف خلاله مدة غيابه.

لكن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أكدت أن المدرب تشافي هيرنانديز لا يمكنه التعويل على كانسيلو في كأس السوبر الإسباني، هذا الشهر.

وأضافت: “كانسيلو سيغيب لفترة لا تقل عن أسبوعين، وسيتحدد لاحقا مدى قدرته على اللحاق بمواجهة ريال بيتيس”.

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