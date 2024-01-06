الجزائر.. وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث انقلاب حافلة مشجعين

2024-01-06 / 09:31
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هبة بريس - وكالات

توفي شخص وأصيب 23 اخرون بجروح الجمعة، في حادث انقلاب حافلة كانت تقل مشجعين لنادي شباب عين تموشنت الناشط بدوري الدرجة الثانية الجزائري لكرة القدم.

وكشف جهاز الدفاع المدني الجزائري في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تدخل قواته عند منتصف صباح الجمعة، من أجل حادث انحراف وانقلاب حافلة تقل مشجعين على مستوى الطريق الوطني رقم 11 ببلدية قديل بولاية وهران غربي الجزائر.

وأكد تسجيل حالة وفاة واحدة و23 جريحا في الحادث المذكور.

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