إقالة دينيز من تدريب المنتخب البرازيلي

إقالة دينيز من تدريب المنتخب البرازيلي

2024-01-05 / 23:56
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كشف تقرير صحفي عن انتهاء رحلة المدرب فرناندو دينيز مع منتخب البرازيل، بعد فترة من توليه تدريب السيليساو مؤقتا.

وبحسب صحيفة “جلوبو” البرازيلية، فإن اتحاد الكرة قرر إعفاء دينيز من منصب المدير الفني المؤقت، اليوم الجمعة.

واتخذ إيدنالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، هذا القرار بعد يوم واحد على عودته لمنصبه بأمر قصائي من المحكمة الفيدرالية العليا.

وكان الاتحاد البرازيلي قد أسند المهمة لدينيز في يوليوز الماضي لمدة عام، رغم توليه تدريب فلومينينسي، وذلك لحين التعاقد مع مدرب بعقد دائم.

وفشل دينيز في تحقيق النتائج المنشودة خلال فترته القصيرة، إذ تعرض السيليساو للهزيمة في 3 من أصل 6 مباريات، وتعادل في لقاء وفاز في مواجهتين.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن دوريفال جونيور مدرب ساو باولو البرازيلي، هو المرشح الأقرب لقيادة السيليساو في بطولة كوبا أمريكا المقبلة.

يذكر أن الاتحاد البرازيلي كان في انتظار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتعيينه في يوليوز المقبل، لكن الأخير قرر تمديد عقده مع ريال مدريد.

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