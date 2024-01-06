طبيب المنتخب الوطني يكشف جديد الحالة الصحية للمصابين

كشف بودو كريستوف، طبيب المنتخب المغربي، جديد الحالة الصحية للاعبين، قبل السفر إلى الكوت ديفوار للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وقال كريستوف: “اللاعبون جاؤوا من منتصف موسم مثير، نظرا لأنهم واجهوا إيقاعات مرتفعة رفقة أنديتهم، لكن إذا أردنا الحديث عموما، هناك لاعبين أو ثلاثة قدموا وهم يعانون من الإصابة، أما باقي المجموعة في حالة جيدة وتخوض تداريب مكثفة”.

وتابع: “حاليا في مركب محمد السادس، هناك زياش جاء بإصابة صغيرة، والآن يخوض مرحلة التأهيل معنا، ثم لدينا العميد رومان سايس الذي يعاني من التواء في الكاحل منذ 20 دجنبر الماضي. لقد أخذنا جميع الاحتياطات”.

“سايس جاء إلى هنا مبكرا، قبل انطلاق المعسكر للخضوع للعلاج، وهو أيضا سيعود إلى التداريب الجماعية بداية من الأسبوع القادم”، يضيف طبيب النخبة الوطنية.

وأردف: “الحالة الثالثة التي ألزمت علي القيام بزيارة إلى بايرن ميونخ، هي نصير مزراوي، حيث توصلنا إلى اتفاق مع النادي البافاري، إذ سيواصل برنامج تعافيه خلال الأيام الأولى من شهر يناير هناك. لديه إصابة على مستوى عضلة الساق”.

وواصل: “بفضل مجهودات الجامعة توصلنا لاتفاق مع البايرن، ليتمكن مزراوي من الانضمام إلينا تقريبا في الـ10 من الشهر الحالي، لنتولى حينها برنامجه العلاجي”.

واختتم: “سوف يغيب (مزراوي) بالتأكيد عن المباراة الأولى أو الثانية، لكنه سيكون جاهزا للمواجهة الثالثة وباقي المسابقة، لأن إصابته كانت قوية لكن لدينا الإمكانيات لتجهيزه من أجل العودة إلى المجموعة”.

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