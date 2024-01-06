مراكش.. الحبس شهرين نافذة لـ”نخنوخ نيبا” بتهمة التغرير بقاصر

هبة بريس - مراكش

قضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، مساء أمس الجمعة، بإدانة “محمد غ” المعروف ب”نخنوخ” بالحبس شهرين نافذة و 500 درهم غرامة بتهمة التغرير بقاصر.

وتعود تفاصيل القضية بعد أن تقدمت عائلة مكناسية بشكاية إلى الشرطة القضائية تؤكد اختفاء ابنتها القاصر التي تبلغ من العمر 16 سنة في ظروف غامضة وأن هاتفها المحمول يرن دون جواب.

وتفاعلا مع الشكاية، فقد تم تكليف فرقة أمنية استخدمت تقنيات علمية من أجل تحديد موقع الهاتف الذي تبين أنه متواجد بالمدينة الحمراء.

وبتنسيق مع الفرقة الولائية بمدينة مراكش، تمت مداهمة إحدى الشقق، فكانت المفاجأة أنه تم العثور على الطفلة القاصر رفقة نخنوخ إبن أخ نيبا الذي تعرف عليها بمواقع التواصل الاجتماعي واستدرجها للهروب من منزلها ولقائه بمدينته.

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