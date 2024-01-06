مراكش.. الحبس شهرين نافذة لـ”نخنوخ نيبا” بتهمة التغرير بقاصر
هبة بريس - مراكش
قضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، مساء أمس الجمعة، بإدانة “محمد غ” المعروف ب”نخنوخ” بالحبس شهرين نافذة و 500 درهم غرامة بتهمة التغرير بقاصر.
وتعود تفاصيل القضية بعد أن تقدمت عائلة مكناسية بشكاية إلى الشرطة القضائية تؤكد اختفاء ابنتها القاصر التي تبلغ من العمر 16 سنة في ظروف غامضة وأن هاتفها المحمول يرن دون جواب.
وتفاعلا مع الشكاية، فقد تم تكليف فرقة أمنية استخدمت تقنيات علمية من أجل تحديد موقع الهاتف الذي تبين أنه متواجد بالمدينة الحمراء.
وبتنسيق مع الفرقة الولائية بمدينة مراكش، تمت مداهمة إحدى الشقق، فكانت المفاجأة أنه تم العثور على الطفلة القاصر رفقة نخنوخ إبن أخ نيبا الذي تعرف عليها بمواقع التواصل الاجتماعي واستدرجها للهروب من منزلها ولقائه بمدينته.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
21 تعليقات
يستحق السجن لفعلته الخبيثة ..
نتمنى له ولأمثاله 20سنة بالتمام والكمال إنشاء الله التفاهة..
وما هذا الا جزء بسيط ما نراه في مجتمعنا المنكسر ..
االهم لا شماتة . الله اطلق سراحوا وسراح كل المساجين..
قمة التفاهة لك الله يا وطني ..
شهرين نافذة يجب أن يستحق أكثر منها ليكون عبرة لغيره..
القانون واضح وفوق الجميع..
الدور قادم لنيبا قمة التفاهة والانحطاط الأخلاقي..
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبوا ذهبت أخلاقهم..
يجب محاربة كل أشكال التفاهة التي تعرض في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي..
شهرين نافذةراه قليلة يمكن
Rah 16ans khaso chi 3am del hebs bee3da
Hadchy kamel daro had nakhnoukh lah yahfad
Llah yahdi ma khla9 wsf
Llah yahdi ma khla9 wsf
ياربي تدينا فالضووو …. فاننا مغلبون فانتصر
مثل هذه الأحكام تشجع على الفجور والفسق والمجون والنصب وهتك الأعراض ووجب التحقيق مع القاضي المكلف بالقضية
سبحان الله الكل يريد عقوبة اكثر. ان كنت لا اجادل في الرأي ولكن يجب عليها هي كذلك ان تنال العقوبة. فإن كانت قاصر فهي تعلم أين ذاهبة ولماذا. اي لممارسة الفساد. وعليه يجب أشد العقوبات على الطرفين. وان كانت اخف بالنسبة لها لأنها فتاة وقاصر. والعبرة للاخريات حتى ان كانت فتاة أخرى قاصر أرادت فعل نفس الشيء ستعلم انها ستعاقب وستتراجع عن ذلك.
كنت اضن انه سوف ياخذ عقوبة سجنية اطول ليكون عبرة للاخرين ولكن مع الاسف اصبح ضغط المدافعين عن الفساد كبير داخل المجتمع المغربي.لاحول ولا قوه الا بالله
شهرين فقط . اتمنى يستأنف الحكم أهل الفتاة