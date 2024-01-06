مراكش.. الحبس شهرين نافذة لـ”نخنوخ نيبا” بتهمة التغرير بقاصر

2024-01-06 / 09:16
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هبة بريس - مراكش

قضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، مساء أمس الجمعة، بإدانة “محمد غ” المعروف ب”نخنوخ” بالحبس شهرين نافذة و 500 درهم غرامة بتهمة التغرير بقاصر.

وتعود تفاصيل القضية بعد أن تقدمت عائلة مكناسية بشكاية إلى الشرطة القضائية تؤكد إختفاء إبنتهم القاصر التي تبلغ من العمر 16 سنة في ظروف غامضة وأن هاتفها المحمول يرن دون جواب.

وتفاعلا مع الشكاية فقد تم تكليف فرقة أمنية إستخدمت تقنيات علمية من أجل تحديد موقع الهاتف وبالفعل تم تحديد موقع الهاتف الذي تبين أنه متواجد بمدينة الحمراء.

وبتنسيق مع الفرقة الولائية بمراكش تمت مداهمت أحد الشقق فكانت المفاجأة أن تم العثور على طفلة القاصر رفقة نخنوخ إبن أخ نيبا الذي تعرف على القاصر في مواقع التواصل الاجتماعي واستدرجها للهرب من منزلها ولقائه بمدينته.

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