طقس السبت.. جو بارد وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا خلال الصباح والليل، فوق مناطق الأطلس والريف وشرق البلاد.

كما يرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة فوق كل من مناطق اللوكوس والغرب والريف والسايس والسهول الممتدة شمال الدار البيضاء، والساحل المتوسطي، وذلك في الصباح الباكر.

وسيلاحظ أيضا تشكل كتل ضبابية فوق الأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بالمنطقة الشرقية، ومنطقة الشياظمة وشرق الواجهة المتوسطية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04- و04 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 01 و 08 درجات بالريف والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 09 و 14 درجة في باقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستشهد بعض الارتفاع الطفيف بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا، محليا هائج إلى قوي الهيجان في الصباح الباكر ما بين العرائش وسيدي ايفني، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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