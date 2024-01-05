تزنيت : تورط اعوان السلطة في البناء العشوائي وشكاية أمام النيابة العامة

2024-01-05 / 23:28
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ع اللطيف بركةً: هبة بريس

يواجه بعض من اعوان السلطة بتزنيت ، مشتبه فيهم بتلقي رشاوي للتغاضي عن الأبنية العشوائية ، بل ان منهم من يواجه شكايات بالسمسرة والنصب والاحتيال، كان آخرها فضيحة البناء بدون ترخيص والرشوة و التستر بمقاطعة النخيل، و فضحية جديدة بالقرب من السجن المحلي بطلها عون سلطة بجماعة الركادة ( أولاد جرار ) ، كان موضوع شكاية مواطنة بمدينة تيزنيت ، وجهتها لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت و عامل الاقليم ، في شأن تعرضها للنصب و الاحتيال من طرف هذا العون .

ومما جاء في نص الشكاية ،أن الضحية تملك وتحوز قطعة أرضية قرب السجن المحلي بتيزنيت،و وعدها المشتكى به ، بأنه سيتكفل بإعداد وإنجاز رخصة بنائها ، وطالبها بأن تسلم له مبالغ ملية على دفعات وصلت إلى 32 ألف درهم، بحيث اشارت في شكايتها ان المشتكى به تسلم منها مبلغا معينا في كل وقت .

و أوردت المشتكية ،أن المعني بالأمر تكفل بأشغال أساسات البيت بينما تؤدي هي واجبات و أتعاب المستخدمين عن طريق عون السلطة ، و في كل مرة يهددها في حالة عدم توصله بالمبالغ المالية في وقتها .

و قالت الشكاية ، أنه و بعد مرور شهر تقریبا، اتصلت المشتكية بعون السلطة المتهم ، إلا أنه لا يجيب ، مشيرة أن المعني تقدم باستقالة من منصبه وفي نيته الخروج خارج أرض الوطن .

ووفق مصادر الجريدة فالمشتكى به المتهم يستعد لمغادرة ارض الوطن بعد أن حصل على عقد عمل بالدار الإسبانية.

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‫5 تعليقات

  5. اعوان السلطة ليسوا بوحدهم سبب بناء العشوائي بل القياد هم السبب الكببر في إنتشار البناء العشوائي بل الاحياء العشوائية اما الاعوان هم اكباش الفداء فإن القياد يتلقون حصة الاسد من الرشوة وعندما يحصل المشكل تلصق القضية على ظهر المقدم او الشيخ

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