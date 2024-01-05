تزنيت : تورط اعوان السلطة في البناء العشوائي وشكاية أمام النيابة العامة

ع اللطيف بركةً: هبة بريس

يواجه بعض من اعوان السلطة بتزنيت ، مشتبه فيهم بتلقي رشاوي للتغاضي عن الأبنية العشوائية ، بل ان منهم من يواجه شكايات بالسمسرة والنصب والاحتيال، كان آخرها فضيحة البناء بدون ترخيص والرشوة و التستر بمقاطعة النخيل، و فضحية جديدة بالقرب من السجن المحلي بطلها عون سلطة بجماعة الركادة ( أولاد جرار ) ، كان موضوع شكاية مواطنة بمدينة تيزنيت ، وجهتها لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت و عامل الاقليم ، في شأن تعرضها للنصب و الاحتيال من طرف هذا العون .

ومما جاء في نص الشكاية ،أن الضحية تملك وتحوز قطعة أرضية قرب السجن المحلي بتيزنيت،و وعدها المشتكى به ، بأنه سيتكفل بإعداد وإنجاز رخصة بنائها ، وطالبها بأن تسلم له مبالغ ملية على دفعات وصلت إلى 32 ألف درهم، بحيث اشارت في شكايتها ان المشتكى به تسلم منها مبلغا معينا في كل وقت .

و أوردت المشتكية ،أن المعني بالأمر تكفل بأشغال أساسات البيت بينما تؤدي هي واجبات و أتعاب المستخدمين عن طريق عون السلطة ، و في كل مرة يهددها في حالة عدم توصله بالمبالغ المالية في وقتها .

و قالت الشكاية ، أنه و بعد مرور شهر تقریبا، اتصلت المشتكية بعون السلطة المتهم ، إلا أنه لا يجيب ، مشيرة أن المعني تقدم باستقالة من منصبه وفي نيته الخروج خارج أرض الوطن .

ووفق مصادر الجريدة فالمشتكى به المتهم يستعد لمغادرة ارض الوطن بعد أن حصل على عقد عمل بالدار الإسبانية.

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