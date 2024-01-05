افتتاح النسخة الثانية لمعرض الوطني للجلد بفاس

هبة بريس _ فاس

انطلقت يوم الجمعة 5 يناير الجاري فعاليات الدورة الثانية من المعرض الوطني للجلد، التي تنظمها غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس – مكناس بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بحضور والي جهة فاس مكناس وشخصيات بارزة أخرى.

وأكد عبد المالك بوطيين رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس لهبة بريس” أن هذا المعرض يقام على مساحة إجمالية تناهز 4000 متر مربع، ويتضمن أزيد من 90 صانع يمثلون الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولات الحرفية الصغرى والمتوسطة والتعاونيات المهنية التي تشتغل بقطاع الجلد، إضافة إلى فاعلين متخصصين في العتاد التقني بهذا القطاع.، مشيرا إلى أنه طيلة هذه المدة سيضم المعرض عدد من الدورات التكوينية التي يؤطرها مجموعة من الأساتذة الحرفيين في الصناعة التقليدية. مبرزا أن هذه النسخة ستكون أفضل من النسخة الأولى من حيث الشكل، وستعرف إقبالا كبيرا من الزوار

ويهدف المعرض الوطني للجلد الذي يقام تحت شعار” قطاع الجلد: ركيزة أساسية، ماضي مشرق ومستقبل يحتاج لتنمية أكثر”، إلى تمكين الزائرين من الاطلاع على إبداعات الصناع التقليديين الممثلين لحرف الجلد، وتبادل الخبرات والمعارف بين مختلف الفاعلين في هذا القطاع , إضافة إلى إنعاش ورفع قيمة الصناعة التقليدية بهذا القطاع عبر التعريف المتميز بمهنها لدى العموم، وخلق وتكريس دينامية جديدة في مجال تسويق وترويج المنتجات التابعة لقطاع الجلد.

جدير بالذكر، يتضمن برنامج هذه التظاهرة الاحتفاء بأبرز الصناع التقليديين المعلمين الذين تركوا بصمات خالدة بقطاع الجلد، وتنظيم سهرات فنية طيلة أيام المعرض تحييها فرق فنية وفلكلورية من التراث المغربي الأصيل.

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