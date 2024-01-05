البيضاء : مديرة مدرسة “تصفع ” أستاذ ونيابة التعليم توضح

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شكل تداول اخبار عبر مواقع إلكترونية بخصوص تعرض أستاذ للتعنيف من طرف مديرة مؤسسة تعليمية بالبيضاء ، بعد صفعه ، مما عجل بحسب بيان للرأي العام صادر عن مديرية التعليم بعمالة مولاي رشيد، حول قضية إعفاء مديرة مدرسة صفعت أستاذا في الدار البيضاء.

واشار بيان حقيقة لمديرية التعليم أن “إعفاء مديرة المدرسة الابتدائية لا أساس له من الصحة”، و أنه “بمجرد توصل المديرية الإقليمية بحيثيات الواقعة؛ تمت إفادة لجنة إقليمية للبحث والتقصي حلت بالمؤسسة يوم الخميس 28 دجنبر الماضي، مكونة من 3 مفتشين للبحث والتقصي في حيثياتها”.

و أوضحت المديرية في بيانها بأن “اللجنة الإقليمية لم تتواصل مع الطرفين (الأستاذ المعني بالواقعة والمديرة)، نظرا لكون المديرة تستفيد من رخصة مرضية مدتها 15 يوما، والأستاذ تغيب كذلك لظروف مرضية”، مشيرة إلى أن “اللجنة ستزور المؤسسة للمرة الثانية بمجرد استئناف المديرة عملها”.

في هذا السياق، أكدت المديرية أن “كلا الطرفين لجأ إلى القضاء للبث في حيثيات النزاع القائم بينهما، والمديرية الإقليمية في انتظار تقرير اللجنة، وما سيسفر عنه البحث القضائي لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة”.

هذا، و عبرت المديرية الإقليمية عن “أسفها لنشر وتداول مثل هذه المغالطات”، داعية إلى “تحري الدقة والموضوعية في تناول الأخبار”، مؤكدة أنها “تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة ضد مروجي الأخبار الزائفة، بهدف الإساءة إلى رجال ونساء التعليم”.

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