عموتة يقود المنتخب الأردني للفوز على قطر استعدادا لكأس آسيا

عموتة يقود المنتخب الأردني للفوز على قطر استعدادا لكأس آسيا

2024-01-05 / 22:02
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فاز الأردن 2-1 على قطر ودياً (الجمعة) في إطار استعداد المنتخبين للمشاركة في كأس آسيا لكرة القدم.

وسجل ثنائية الأردن يزن النعيمات وعلي علوان، في حين أحرز أكرم عفيف هدف قطر الوحيد في المباراة التي لم تُنقل تلفزيونياً.

وتخوض قطر، مستضيفة كأس آسيا، مباراة افتتاح البطولة أمام لبنان يوم 12 يناير قبل اللعب أمام طاجيكستان والصين في المجموعة الأولى. وتأمل قطر، بقيادة المدرب ماركيز لوبيز الذي حل محل كارلوس كيروش مطلع دجنبر الماضي، في الاحتفاظ باللقب الذي حققته عام 2019 لأول مرة في تاريخها.

ويلعب الأردن أمام اليابان ودياً يوم التاسع من يناير، قبل أن يستهل مشواره في كأس آسيا بمواجهة ماليزيا يوم 15 من الشهر ذاته، ثم كوريا الجنوبية والبحرين ضمن المجموعة الخامسة.

ومعلوم أن المنتخب الأردني يشرف عليه المدرب المغربي الحسين عموتة.

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