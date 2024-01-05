تقدم الأشغال بملعب طنجة الكبير ( صور)

2024-01-05 / 22:03
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هبة بريس – مكتب طنجة

تتواصل الأشغال بملعب طنجة الكبير، حيث بدأت تظهر ملامح بوابات الخروج والمدرج الأول الذي تمت إضافته مكان الحلبة المطاطية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فيرتقب وصول كراسي جديدة من النوع المريح للملعب، ولوحات اشهارية اضافية في انتظار انطلاق أشغال تسقيف الملعب التي أسندت لشركة ألمانية متخصصة .

ومن المرتقب أن تكتمل الأشغال في ملعب طنجة الكبير نهاية هذه السنة فيما تحدثت مصادر متطابقة عن تأخير لبضعة أشهر .

وبدأت الأشغال بملعب طنجة منذ مدة والتي ستجعل من هذه المنشأة الرياضية مستوفية لجميع شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)،في انتظار احتضان نهائيات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم سنة 2030.

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