عادل رمزي يخوض تجربة جديدة خلال كأس أمم أفريقيا

يخوض الإطار الوطني عادل رمزي تجربة جديدة خلال نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بساحل العاج.

وفي هذا السياق، اختارت شبكة”Ziggo sport ” الهولندية، المدرب السابق لنادي الوداد الرياضي، عادل رمزي، لمواكبة نهائيات كأس أمم إفريقيا، عبر تحليل مباريات البطولة.

وحصلت الشبكة الهولندية المذكورة على حقوق بث مباريات “الكان” حيث سيكون عادل رمزي حاضرا في تحليل مباريات هذه البطولة القارية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp