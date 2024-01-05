يهزم قطر .. أول فوز للأردن تحت قيادة عموتة

هبة بريس _ وكالات

تغلب المنتخب الأردني على نظيره القطري 2-1 وديا الجمعة في الدوحة، وذلك في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض غمار نهائيات كاس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها قطر خلال الفترة ما بين 12 الشهر الحالي و10 فبراير المقبل.

وشهدت المباراة التي اقيمت خلف أبواب موصده من دون حضور إعلامي او جماهيري، تقدم المنتخب القطري عبر أكرم عفيف (16 من ركلة جزاء)، فيما ردّ المنتخب الأردني مرتين عبر يزن النعيمات (50) وعلي علوان (57 من ركلة جزاء).

ومُني “العنابي” بالخسارة في ثاني مباراة لمدربه الجديد الإسباني “تينتين” ماركيس لوبيس الذي خلف البرتغالي كارلوس كيروش المُعفى من منصبه الشهر الماضي.

وتُعدّ ودية الأردن المباراة الثانية والأخيرة في تحضيرات المنتخب القطري للبطولة القارية بعدما كان قد تفوق على منتخب كمبوديا 3-0 في 31 ديسمبر الماضي.

من ناحيته، أنهى منتخب “النشامى” سلسلة من التعثرات تحت قيادة مدربه المغربي حسين عموتة، محققا فوزه الأول في ثماني مباريات منذ تولي المدرب المهمة خلفاً للعراقي عدنان حمد (تعادلان وخمس هزائم).

ودخل منتخب الاردن معسكراً في الدوحة مطلع الشهر الجاري قادماً من بيروت عقب الخسارة أمام لبنان 1-2، على أن يُنهي اعداده بمواجهة قوية أمام اليابان في التاسع من الشهر الحالي.

وسيبدأ المنتخب القطري حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لكأس آسيا، بمواجهة نظيره اللبناني 12 الشهر الجاري في المباراة الافتتاحية للبطولة على استاد لوسيل، ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً الصين وطاجيكستان.

وبدوره، يستهل المنتخب الأردني مشواره في البطولة القارية بمواجهة ماليزيا في 15 الشهر الجاري على استاد الجنوب ضمن منافسات المجموعة الخامسة، التي تضم كوريا الجنوبية والبحرين

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp