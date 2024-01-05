إيران تعلن القبض على 11 مشتبها به في تفجيري كرمان

2024-01-05 / 20:48
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هبة بريس _ وكالات

قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية اليوم الجمعة، في بيان بثه التلفزيون الرسمي اليوم الجمعة إن قوات الأمن ألقت القبض على 11 فردا للاشتباه في صلتهم بتفجيري كرمان وصادرت متفجرات، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية أعلن الخميس مسؤوليته عن التفجيرين، في بيان نشره على القنوات التابعة له على تيليغرام، والذين أديا الأربعاء إلى مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات خلال إحياء ذكرى قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قُتل بطائرة أميركية مسيرة في العراق عام 2020.

وشرح التنظيم أن عضوين فجرا أحزمتهما الناسفة في الحشد الذي كان مجتمعا عند مقبرة بمدينة كرمان في جنوب شرق إيران.

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان إن قوات الأمن احتجزت شخصين لدعمهما المفجرين الانتحاريين اللذين نفذا الهجوم في كرمان وتسعة آخرين في مناطق أخرى من البلاد للاشتباه بصلاتهم بالحادث.

وأضافت أن عملاءها ضبطوا عبوات تفجير ومواد خام وسترات ناسفة وأجهزة للتحكم عن بعد وأجهزة تفجير، مضيفة أن أحد المفجرين مواطن من طاجيكستان.

ودعت السلطات الإيرانية إلى احتجاجات حاشدة الجمعة مع تشييع جثامين قتلى التفجيرين

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