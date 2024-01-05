توظيف مالي لمبلغ 3,03 مليار درهم من فائض الخزينة

هبة بريس _ وكالات

أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، يوم الجمعة، عمليتي توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 3,03 مليار درهم.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بتوظيف أول هم مبلغ 380 مليون درهم، لمدة ثلاثة أيام وبسعر فائدة متوسط قدره 2,5 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن التوظيف الثاني على بياض، هم مبلغ 2,65 مليار درهم، لمدة ثلاثة أيام، وبسعر فائدة متوسط قدره 3 في المائة.

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