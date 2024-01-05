توظيف مالي لمبلغ 3,03 مليار درهم من فائض الخزينة

2024-01-05 / 20:22
1
هبة بريس _ وكالات

أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، يوم الجمعة، عمليتي توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 3,03 مليار درهم.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بتوظيف أول هم مبلغ 380 مليون درهم، لمدة ثلاثة أيام وبسعر فائدة متوسط قدره 2,5 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن التوظيف الثاني على بياض، هم مبلغ 2,65 مليار درهم، لمدة ثلاثة أيام، وبسعر فائدة متوسط قدره 3 في المائة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير.. المغاربة أنفقوا أكثر من 22 مليار درهم على سفرياتهم للخارج

تقرير.. المغاربة أنفقوا أكثر من 22 مليار درهم على…

2024-01-05 / 16:48
Photo of إنهاء الإعفاء الضريبي لواردت الأبقار و الأكباش المخصصة للذبح

إنهاء الإعفاء الضريبي لواردت الأبقار و الأكباش المخصصة للذبح

2024-01-05 / 15:56
Photo of سلسلة محلات مصرية تدخل السوق المغربية لمنافسة متاجر “بيم” التركية

سلسلة محلات مصرية تدخل السوق المغربية لمنافسة متاجر “بيم”…

2024-01-05 / 12:38
Photo of تزامنا و انطلاقة دعم السكن.. مبيعات الإسمنت ترتفع و تحقق أرقاما قياسية

تزامنا و انطلاقة دعم السكن.. مبيعات الإسمنت ترتفع و…

2024-01-05 / 11:27
Photo of تقرير.. المغاربة خصصوا مبالغ أكبر للتأمين على مخاطر وفاتهم

تقرير.. المغاربة خصصوا مبالغ أكبر للتأمين على مخاطر وفاتهم

2024-01-05 / 10:16
Photo of فك ارتباط الدرهم المغربي بالدولار واليورو..شروط لازمة للخطوة

فك ارتباط الدرهم المغربي بالدولار واليورو..شروط لازمة للخطوة

2024-01-04 / 19:37
Photo of مندوبية لحليمي تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بـ2,4 % بداية 2024

مندوبية لحليمي تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بـ2,4 % بداية…

2024-01-04 / 16:38
Photo of التأمينات البنكية للمغاربة تتجاوز رقم 18 مليار درهم

التأمينات البنكية للمغاربة تتجاوز رقم 18 مليار درهم

2024-01-04 / 15:02
Photo of واردات المغرب من الحيوانات الحية تقفز إلى 2,64 مليار درهم

واردات المغرب من الحيوانات الحية تقفز إلى 2,64 مليار…

2024-01-04 / 13:37
Photo of تحديد سقف للتجارة الإلكترونية.. 100 مليون حد أقصى و وثائق إضافية للبطاقات البنكية

تحديد سقف للتجارة الإلكترونية.. 100 مليون حد أقصى و…

2024-01-04 / 12:12

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق