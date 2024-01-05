أميركا تعرض أموال مقابل معلومات عن 5 أشخاص بحماس

2024-01-05 / 19:50
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هبة بريس _ وكالات

عرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، دفع ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات حول ممولين أو آليات تمويل لحركة حماس، وفقاً لوكالة رويترز.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن ستدفع ما يصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن خمسة من ممولي حركة حماس أو أي شيء يؤدي إلى تعطيل آليات تمويل الحركة.

ويأتي عرض المكافآت، بحسب الوكالة، عقب أربع جولات من العقوبات الأميركية على حماس، المصنفة إرهابية، بعد توغلها داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته رويترز أن الخمسة المطلوبين هم: عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير، وعامر كمال شريف الشوا، وأحمد سدو جهلب، ووليد محمد مصطفى جاد الله، ومحمد أحمد عبد الدايم نصر الله الذين صنفتهم الولايات المتحدة فيما سبق إرهابيين عالميين.

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‫4 تعليقات

  1. أمريكا والغرب أكبر راعي للارهاب وهو من يصنع الفوضى الخلاقة في العالم.من يصنع الحروب، الحرب العالمية الأولى والثانية.. الخ ومن يحتل الدول العربية؟ من يبتزها ويهددها بتجميد اموال الملوك الرؤساء ان لم يتبعوا التعليمات؟؟ من يصنع الجماعات الإرهابية ويوظفها وفق مصالحه؟

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  2. امريكا والغرب هم أكبر الإرهابيين وأكثر من آثار الفوضى و الغطرسة وهم سبب الحروب التي نشاهدها الان.استعمروا العالم وخصوصا الدول العربية.آن الأوان لخلق نظام جديد متكافئ بقيادة روسيا و الصين.

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