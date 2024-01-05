الجزائر تعاقب دولا افريقية تقربت من المغرب ..”ضيق أفق” لجنرالات العسكر

2024-01-05 / 19:34
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هبة بريس _ الرباط

بدأت الجزائر في الانتقام من بعض الدول الافريقية التي تقربت من المغرب مؤخرا وحضر ممثلوها اجتماعا تحضيريا لمبادرة اقتصادية أعلن عنها الملك محمد السادس

وعمدت الجزائر إلى وقف قروض تمنح لدول أغلبها أفريقية، وفق ما أعلن في العدد الأخير من الجريدة الرسمية وإرجاع الأموال المخصصة إلى خزينة الدولة

وجاء في الجريدة الرسمية أن غلق حسابات قروض الدول الأجنبية يشمل “موريتانيا، ومالي، وغينيا، والنيجر، والكونغو الشعبية، ثم تانزانيا، وبنين”.

وحول الموضوع..يقول أستاذ العلوم الدستورية المغربي، رشيد لزرق، إن الخطوة الجزائرية هي محاولة لعرقلة المشروع المغربي وتنم عن “ضيق أفق” للسلطات في الجزائر

وديسمبر الماضي، حضر وزراء خارجية دول مالي والنيجر والتشاد وبوركينافاسو وبلدان أفريقية أخرى اجتماعا تحضيريا بمراكش للمبادرة.

ويرى الناشط الجزائري المعارض، وليد كبير، أن القرار هو رد فعل على مواقف هذه الدول من المبادرة المغربية وحتى مواقف هذه البلدان من قضية الصحراء الغربية.

وسجل لكبير إن هناك حربا دبلوماسية بين البلدين في هذه المنطقة، ويشير إلى أن هناك تغيرات تشهدها هذه البلدان، كما حدث بين النيجر والجزائر وتردد الأولى تجاه مبادرة السلام الجزائرية.

ويرى كبير أن الجزائر تحاول أن تلوح بورقة القروض لكي تدفع هذه الدول إلى التراجع عن المبادرة المغربية.يقول لكبير وازرق لموقع الحرة

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‫3 تعليقات

  3. نعم فهنالك عدة اسخاص يقولو عليهم لا تعطيه فلوس لدولة للطصويط لصالح الجزاىر لكن هنالك عدة شخص عليهم يقول بدبلوماسية مغربية مع سي بورطة و من هاذ الممبار و اتحامل مسؤلية كاملة اقول لكم صحرا مغربية بشعار الله الوطن الملك

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