الكشف عن تفاصيل الإتفاق السري بين مبابي والخليفي

الكشف عن تفاصيل الإتفاق السري بين مبابي والخليفي

2024-01-05 / 19:02
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كشف تقرير صحفي، بعض ملامح الاتفاق المالي بين كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وناصر الخليفي رئيس النادي.

وذكرت شبكة “مونت كارلو” أن الاتفاق المالي قيمته 80 مليون يورو، سيحصل عليها مبابي، حال تفعيل بند الموسم الثالث في التعاقد الحالي.

وأضافت “أما إذا قرر اللاعب عدم التجديد، فهذا يعني الاستغناء عن المبلغ، وبالنسبة لحديثه بعد التتويج بكأس السوبر الفرنسي، فكان محاولة لاسترضاء الخليفي”.

وأكدت الشبكة أن مبابي أبلغ الإدارة الباريسية، بأنهم أول من سيعلمون قراره النهائي سواء بالبقاء أو الرحيل بنهاية عقده في الصيف المقبل.

وكان النجم الباريسي قد صرح مؤخرا بوجود اتفاق مع ناصر الخليفي بشأن مستقبله، مؤكدا أنه لم يحسم قراره النهائي بعد.

ويلعب مبابي (25 عاما) بصفوف البي إس جي منذ صيف 2017، قادما من موناكو، مقابل 180 مليون يورو.

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