هنية يدعو بلينكن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

2024-01-05 / 18:57
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هبة بريس _ وكالات

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، الجمعة، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لـ”التركيز” على إنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، خلال جولته المقررة للشرق الأوسط، التي يبدأها مساء الجمعة، انطلاقا من تركيا.

جاء ذلك في كلمة مصورة نشرتها الحركة على منصاتها على “واتساب” و”تلغرام”، في ضوء الزيارة الجديدة لبلينكن لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال هنية في كلمته: “نأمل أن يكون (بلينكن) استخلص العبر من الأشهر الثلاثة الماضية، وأدرك حجم الأخطاء التي وقعت بها الولايات المتحدة بدعمها الأعمى للاحتلال وتصديق أكاذيبه بما تسبب بجرائم حرب غير مسبوقة ضد سكان غزة”.

وتابع: “نأمل أن يكون تركيزه (بلينكن) هذه المرة على إنهاء العدوان، على طريق إنهاء الاحتلال عن كل الأرض الفلسطينية”.
وطالب هنية، المسؤولين في الدول العربية والإسلامية الذين سيلتقون بلينكن، بـ”التأكيد على أن مستقبل المنطقة واستقرارها يرتبط بشكل وثيق بالقضية الفلسطينية ولا يمكن تجاوزها”.

وختم قائلا: “الشعب والمقاومة لن يقبلوا أن يبقى الاحتلال جاثما على صدورنا، والدماء التي سالت بغزة والدمار الرهيب لا يمكن أن يحقق أمنا ولا استقرارا، طالما لم يحصل الشعب على حريته ودولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

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