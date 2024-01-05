احتجاجات بالمدن المغربية للمطالبة بوقف المجازر الصهيونية في غزة

هبة بريس _ الرباط

خرج العشرات بمدن مغربية اليوم الجمعة، أمام المساجد، تنديدا بالجرائم الصهيونية المتواصلة .

الوقفات التي دعت لها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، شهدت مشاركة مكثفة لمواطنين من مختلف الأعمار رجالا ونساء وأطفالا.

ورفم المشاركون في الوقفات الأعلام الفلسطينية ولافتات رافضة للتطبيع، ومطالبة بوقف المجازر في غزة، مع التنديد يجريمة اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري وأعضاء من المقاومة في بيروت.

ورفع العشرات شعارات من بينها “يا صهيون يا ملعون فلسطين فالعيون”، و”غزة غزة رمز العزة”، “الشعب يريد إسقاط التطبيع”، و”مجرم سفاح إنه.. بنيامين نتنياهو”

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