حزب الله: “الرد على استهداف العاروري آت لا محالة”

هبة بريس - وكالات

قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية، حسن نصر الله، إن لبنان كله سينكشف إذا لم يرد على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.

وأضاف في خطاب، اليوم الجمعة، أنه “عندما يكون الاستهداف في لبنان والضاحية الجنوبية لا يمكن أن نسلم بهذا الخرق وقطعاً لن يكون استهداف العاروري بلا رد والقرار الآن في يد الميدان، وهو الذي سيرد على هذا الاستهداف.

كما أكد أن “الرد على استهداف العاروري آت لا محالة”، على حد تعبيره.

وأوضح “إذا نجحت إسرائيل في غزة فإن جنوبي لبنان سيكون التالي”.

وكان العاروري اغتيل في مكتبه مساء الثلاثاء الماضي، في الضاحية الجنوبية لبيروت

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp