إسبانيا.. شكوى بسبب “شنق” تمثال على صورة رئيس الوزراء

2024-01-05 / 18:13
3
هبة بريس _ وكالات

أعلن الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا الجمعة تقديم شكوى على خلفية التعرض لتمثال على صورة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز خلال تظاهرة بمناسبة العام الجديد.

وتأتي هذه الشكوى في سياق توترات سياسية قوية تشهدها البلاد منذ عودة سانشيز إلى السلطة في نوفمبر بفضل دعم الانفصاليين الكاتالونيين مقابل قانون عفو مثير للجدل عن نشطائهم وقادتهم الملاحقين قضائياً.

واحتشد أنصار اليمين واليمين المتطرف مرات عدة في الشوارع خلال الأشهر الأخيرة ضد هذا العفو، وتحولت مسيرات لليمين المتطرف أمام مقر الحزب الاشتراكي في مدريد إلى اشتباكات مع الشرطة في نهاية السنة الماضية.

وخلال تجمع جديد ضم بضع مئات ليلة رأس السنة، شنق متظاهرون تمثالَ عرضٍ يحمل صورة سانشيز أمام مقر حزب العمال الاشتراكي العمالي وتعرضوا له بالضرب أثناء ترديد شعارات معادية لرئيس الوزراء.

وفي شكوى مقدمة إلى النيابة العامة، طلب الحزب الاشتراكي من النيابة العامة التحقيق بهدف تحديد “المسؤولين عن إنشاء هذا التمثال الذي يمثل رئيس الحكومة ومعرفة من نفذوا إعدامه”.

وكان حزب العمال الاشتراكي قد قدم أصلا شكوى في ديسمبر ضد زعيم حزب “فوكس”، الذي قدّر في مقابلة معه أن الشعب الإسباني سيرغب في يوم من الأيام في “شنق” بيدرو سانشيز “من قدميه”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of المنظمة الدولية للهجرة تؤمن عودة 168 مهاجرا عالقين بتونس

المنظمة الدولية للهجرة تؤمن عودة 168 مهاجرا عالقين بتونس

2024-01-05 / 23:49
Photo of 2023 .. ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق في فرنسا

2023 .. ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق في…

2024-01-05 / 21:33
Photo of إيران تعلن القبض على 11 مشتبها به في تفجيري كرمان

إيران تعلن القبض على 11 مشتبها به في تفجيري…

2024-01-05 / 20:48
Photo of “المجلس الدستوري” بالسنغال يبطل ترشح عثمان سونكو للرئاسيات

“المجلس الدستوري” بالسنغال يبطل ترشح عثمان سونكو للرئاسيات

2024-01-05 / 20:14
Photo of أميركا تعرض أموال مقابل معلومات عن 5 أشخاص بحماس

أميركا تعرض أموال مقابل معلومات عن 5 أشخاص بحماس

2024-01-05 / 19:50
Photo of هنية يدعو بلينكن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

هنية يدعو بلينكن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

2024-01-05 / 18:57
Photo of اسكتلندا : من العار رفض حكومة بريطانيا وقف النار بغزة

اسكتلندا : من العار رفض حكومة بريطانيا وقف النار…

2024-01-05 / 18:19
Photo of حزب الله: “الرد على استهداف العاروري آت لا محالة”

حزب الله: “الرد على استهداف العاروري آت لا محالة”

2024-01-05 / 17:58
Photo of قضية إبستين “الجنسية”.. تفاصيل الملف و”قائمة الأسماء” تثير الجدل

قضية إبستين “الجنسية”.. تفاصيل الملف و”قائمة الأسماء” تثير الجدل

2024-01-05 / 17:43
Photo of بعد 11 عاما في السجن بتهمة قت.ل حبيبته.. الحرية للعداء أوسكار بيستوريوس

بعد 11 عاما في السجن بتهمة قت.ل حبيبته.. الحرية…

2024-01-05 / 14:50

‫3 تعليقات

  3. تأتي هذه الشكوى في سياق توترات سياسية قوية تشهدها البلاد منذ عودة سانشيز إلى السلطة

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق