استعدادا للكان.. هذا موعد ودية المنتخب المغربي ضد سيراليون

استعدادا للكان.. هذا موعد ودية المنتخب المغربي ضد سيراليون

2024-01-05 / 16:46
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يلتقي المنتخب الوطني المغربي مع منتخب سيراليون، في مباراة ودية استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بساحل العاج.

وستجرى المباراة يوم الخميس القادم (11 يناير) بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال بالتوقيت المحلي لساحل العاج، والثانية بعد الزوال بالتوقيت المغربي.

وستقام المباراة بملعب لورنت بوكو.

وبخصوص النقل التلفزيوني للمباراة، فلم يتم الإعلان حتى الآن عن أي معلومات بخصوص إمكانية بث المباراة.

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