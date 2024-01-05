مزراوي يلتحق بمعسكر المنتخب الوطني

وصل الدولي المغربي نصير مزراوي، اليوم الجمعة، إلى مركب محمد السادس بالمعمورة من أجل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني، استعدادا للمشاركة في “الكان”.

وانضم مزراوي إلى معسكر أسود الأطلس بعدما تأخر في اللحاق بالعناصر الوطنية، حيث تدرب خلال الأيام الماضية بشكل منفرد داخل مركز تدريبات بايرن ميونيخ.

ويعاني مزراوي حاليا من الإصابة، حيث سيواصل برنامجه التأهيلي، حتى يكون جاهزا للمشاركة مع أسود الأطلس في “الكان”.

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