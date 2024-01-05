مركب محمد السادس لكرة القدم يحتضن المناظرة الأولى لطب كرة القدم

مركب محمد السادس لكرة القدم يحتضن المناظرة الأولى لطب كرة القدم

2024-01-05 / 17:36
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يحتضن مركز الطب الرياضي وتطوير الأداء بمركب محمد السادس لكرة القدم، المناظرة الأولى لطب كرة القدم، التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومؤسسة محمد السادس للعلوم و الصحة.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن برنامج هذه المناظرة، التي انطلقت أمس الخميس وتستمر إلى يوم غد السبت، بإشراف خبراء في الطب الرياضي، يتضمن دروسا تكوينية عبارة عن ندوات لفائدة أطباء فرق القسمين الأول والثاني للبطولة الاحترافية، إضافة إلى أطباء المنتخبات الوطنية.

وأضاف المصدر نفسه، أن أشغال هذه المناظرة ستتطرق أيضا إلى الحالات المرضية التي يتعرض لها اللاعبون الاحترافيون والهواة من خلال العرض الذي سيقدمه كل من المدير الطبي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كريستوف بودو، ومؤسسة محمد السادس للعلوم و الصحة.

وتعد هذه المناظرة أحد أهداف الاتفاقية الإطار المبرمة شهر نونبر الماضي بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، والتي تروم تطوير المجال الصحي في تخصص الطب الرياضي، من خلال برمجة تكوين مستمر لفائدة أطباء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بغية الرفع من عدد المختصين في مجال الطب والأبحاث الرياضية والأداء.

وأضاف البلاغ أنه ستنظم مستقبلا المناظرة الثانية لطب كرة القدم لفائدة أندية العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية من أجل برمجة تكوينات أخرى، من شأنها توسيع نطاق تطوير الطب الرياضي بحلول عام 2030.

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