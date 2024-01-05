وزارة بنموسى تدعو إلى الحزم والصرامة لتأمين الزمن المدرسي

2024-01-05 / 17:05
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هبة بريس - الرباط

دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى ضرورة تحصين زمن التعلم وتمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة، مع تعبئة الجميع وتحسيسهم بضرورة بالالتزام بالواجبات المهنية تجاه التلميذات والتلاميذ، وبأهمية وضع مصلحتهم الفضلي فوق كل اعتبار.

هذا وشددت الوزارة على ضرورة تبني الحزم والصرامة اللازمتين، بتنسيق مع السلطات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات التي تتيحها المقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل للتصدي لكل الأفعال والسلوكات التي تعيق سير المرفق التربوي العمومي، والحرص على سيادة الضوابط التربوية والإدارية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وعدم التساهل مع أية ممارسة من هذا القبيل.

وحسب المذكرة الوزارية التي عممتها الوزارة على المسؤولين الجهويين والاقليميين حصلت هبة بريس على نسخة منها، فقد دعت الوزارة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتطبيق فحواها، وموافاة الكتابة العامة بتقارير أسبوعية حول حصيلة تفعيل هذه التدابير.

كما شددت على ضرورة مواصلة تتبع سير الدراسة بمختلف المؤسسات التعليمية مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين إنجاز الحصص الدراسية بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية.

يأتي ذلك في سياق العمل الذي قامت به الحكومة والوزارة من أجل الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية النساء ورجال التعليم من خلال الاستجابة لمختلف الملفات المطلبية المتعلقة بكافة بالأطر التربوية والإدارية العاملة بالقطاع، إذ تم إقرار زيادة عامة مهمة في الأجور، والعمل على مراجعة شاملة المضامين النظام الأساسي.

وأضافت المذكرة، أن الخطوة تأتي لتأمين زمن التعلم وإنجاز الحصص الدراسية بكافة المؤسسات التعليمية، وتفادي كل الصعوبات والتصرفات التي من شأنها عرقلة السير العادي للدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، باعتبارها مرفقا عموميا، سواء تعلق الأمر بعدم تمكين التلميذات والتلاميذ من ولوج الفصول الدراسية أو بإخراجهم منها، أو بالحيلولة دون التحاق أطر هيئة التدريس والإدارة بالمؤسسات التعليمية لمنعهم من تأدية واجبهم المهني.

مشددة أن موقفها هذا يروم ضمان المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ وحقهم الدستوري في التعلم والذي يوجب تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة وصونا لحرمة المؤسسات التعليمية ونظامها الداخلي وميثاق التلميذ، بغية توفير مناخ تربوي سليم يكرس حق التلميذ في الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية.

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‫15 تعليقات

  1. يجب الحزم في مواجهة هاذ المعلمين اي كان مجال اختصاصهم ابتدائي اعدادي او ثانوي الفوضويين عديمي الحس الوطني بوقف صرف اجورهم والزج بمتزعميهم في السجن

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  2. على وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة أن تجد حلا عاجلا لإضرابات الأساتذة..

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  6. الحقوق قبل الواجبات أموال الشعب تبذر بدون حسيب والرقيب ولا نصيب لأهل الحقوق المشروعة

    1
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  10. يجب اتحاد قرارات سريعة لان ابناءنا في هدر مدرسي والدولة الاجتماعية ليس في مصلحتها طياع التلميد.

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  14. الحكومة تتحاور مع النقابات التي لاتمثل إلا القلة القليلة و تتجاهل التنسيقيات التي تمثل الأغلبية وهذا هو جوهر المشكل .

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  15. احسن قرار لحد الان للوزارة، لان القضية وصلت الى مستوى عال من العبث بمصير التلاميذ، وهؤلاء المضربون عن العمل ليست لهم اي علاقة بمهنة النربي والمعلم. من الأحسن ان يقدموا استقالتهم

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