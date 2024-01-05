الملك يهنئ فيليكس تشيسيكيدي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للكونغو

2024-01-05 / 17:16
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد فيليكس تشيسيكيدي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وعبر جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب متمنيات جلالته للرئيس تشيسيكيدي بكامل التوفيق في مواصلة مهامه السامية في النهوض بتنمية بلاده وتحقيق الازدهار لشعبه.

وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة، عن مدى ارتياح جلالته ل”علاقات التعاون المتينة التي تجمع بلدينا ولما يحذوهما من رغبة مشتركة لتعزيزها في جميع المجالات، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين”.

كما أكد جلالة الملك عزمه الراسخ على مواصلة العمل، سويا مع الرئيس تشيسيكيدي، من أجل تقوية هذه الروابط المتميزة وجعلها نموذجا يحتذى للتعاون بين بلدين إفريقيين.

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