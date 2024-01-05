الوداد يطالب بمهلة لتسديد مستحقات يحيى عطية الله

يبدو أن المشاكل المالية للوداد الرياضي تتراكم, وستضع إدارة الفريق الأحمر في ورطة, في حال عجزه عن تسديد مستحقات اللاعبين .

وحسب مصادرنا فقد طالب الوداد الرياضي بمهلةمن أجل حل ملف يحيى عطية الله لدى غرفة نزاعات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم, بعدما طالب اللاعب الدولي بمستحقاته العالقة في ذمة “الفريق الأحمر”.

وكلف يحيى عطية الله محاميه بوضع الملف لدى الغرفة المذكورة، مع تحديد مهلة زمنية لإدارة الوداد من أجل دفع المستحقات العالقة، والتي تفوق 300 مليون سنتيم, لحماية مصالحه الشخصية وتفادي تساقط مستحقاته بالتقادم، وفق ما تفرضه النصوص القانونية.

واستغل اللاعب فنرة تواجده مع المنتخب ومشاركته في كأس افريقيا من أجل ايجاد حل لمستحقاته, ولما لا البحث عن تجربة احترافية جديدة مع توصله بعدة عروض خارجية.

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