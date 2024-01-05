صراع فرنسي لضم الدولي المغربي إبراهيم صلاح

صراع فرنسي لضم الدولي المغربي إبراهيم صلاح

2024-01-05 / 15:57
0

كشفت تقارير صحفية أن ناديا لوريون وتولوز، يسعيان لضم الدولي المغربي إبراهيم صلاح المحترف مهاجم نادي رين الفرنسي، حيث يرغبان في التعاقد مع صاحب 22 سنة، على سبيل الإعارة .

وبحسب موقع ” فوت ميركاطو” فإن لوريون وتولوز يتطلعان لضم صلاح لغاية نهاية الموسم الكروي الجاري، إذ يريدان تعزيز الخط الأمامي لهما باللاعب الذي سجل هذا الموسم 4 أهداف من أصل 17 مباراة خاضها مع فريقه رين.

نفس المصادر لم تكشف عما إذا كان مسؤولو رين مستعدون لترك اللاعب إبراهيم صلاح يرحل، خاصة مع معاناة المدرب جوليان سطيفان من إصابة اللاعب أمين غويري.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الوداد يطالب بمهلة لتسديد مستحقات يحيى عطية الله

الوداد يطالب بمهلة لتسديد مستحقات يحيى عطية الله

2024-01-05 / 15:05
Photo of بعد 11 عاما في السجن بتهمة قت.ل حبيبته.. الحرية للعداء أوسكار بيستوريوس

بعد 11 عاما في السجن بتهمة قت.ل حبيبته.. الحرية…

2024-01-05 / 14:50
Photo of نهاية “الكابتن ماجد” بعد 43 عاماً على إطلاقه

نهاية “الكابتن ماجد” بعد 43 عاماً على إطلاقه

2024-01-05 / 12:26
Photo of تشافي يسب والدة حكم مباراة برشلونة ولاس بالماس

تشافي يسب والدة حكم مباراة برشلونة ولاس بالماس

2024-01-05 / 11:26
Photo of ياسين بونو يثير الجدل في السعودية

ياسين بونو يثير الجدل في السعودية

2024-01-05 / 10:18
Photo of الدوري الإسباني.. برشلونة يقتنص فوزا مثيرا أمام لاس بالماس

الدوري الإسباني.. برشلونة يقتنص فوزا مثيرا أمام لاس بالماس

2024-01-04 / 23:41
Photo of بونو: تحضيراتنا للكان تمر في ظروف جيدة وهذه رسالتي للجماهير المغربية

بونو: تحضيراتنا للكان تمر في ظروف جيدة وهذه رسالتي…

2024-01-04 / 23:09
Photo of حكيمي: سعيد بالتواجد مع المنتخب الوطني وسنفعل كل شيء لإسعاد الجماهير

حكيمي: سعيد بالتواجد مع المنتخب الوطني وسنفعل كل شيء…

2024-01-04 / 23:00
Photo of في غياب النصيري.. إشبيلية يسقط على أرضه أمام أتلتيك بلباو

في غياب النصيري.. إشبيلية يسقط على أرضه أمام أتلتيك…

2024-01-04 / 22:28
Photo of البطولة الإحترافية.. الجيش الملكي يفوز على المغرب التطواني ويستعيد الصدارة

البطولة الإحترافية.. الجيش الملكي يفوز على المغرب التطواني ويستعيد…

2024-01-04 / 21:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق