صراع فرنسي لضم الدولي المغربي إبراهيم صلاح

كشفت تقارير صحفية أن ناديا لوريون وتولوز، يسعيان لضم الدولي المغربي إبراهيم صلاح المحترف مهاجم نادي رين الفرنسي، حيث يرغبان في التعاقد مع صاحب 22 سنة، على سبيل الإعارة .

وبحسب موقع ” فوت ميركاطو” فإن لوريون وتولوز يتطلعان لضم صلاح لغاية نهاية الموسم الكروي الجاري، إذ يريدان تعزيز الخط الأمامي لهما باللاعب الذي سجل هذا الموسم 4 أهداف من أصل 17 مباراة خاضها مع فريقه رين.

نفس المصادر لم تكشف عما إذا كان مسؤولو رين مستعدون لترك اللاعب إبراهيم صلاح يرحل، خاصة مع معاناة المدرب جوليان سطيفان من إصابة اللاعب أمين غويري.

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