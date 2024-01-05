غيوم السماء تزرع الأمل وتُنعش ما بقي من آمال

محمد منفلوطي_هبة بريس

لا يخفى على أحد أن الوضعية المائية بالمغرب لا تبشر بخير بسبب توالي سنوات الجفاف وانعكاسات ذلك على الفرشة المائية التي أنهكتها سياسة الاجهاد المائي تارة بسبب عمليات حفر الآبار بطرق غير قانونية، وتارة بسبب غياب ثقافة حسن استعمال الماء لدى البعض، وتارة أخرى نتيجة تبني البعض الآخر خلال نشاطه الفلاحي، مزروعات تستنزف مابقي من حقينة السدود والوديان والأنهار والمياه الجوفية، وهو الخطر الذي حذر منه وزير الماء بقبة البرلمان…

في خضم ذلك، لا مفر أمام العباد سوى التوسل والتقرب والتضرع لرب العباد، لعل السماء تجود بالعطاء،وتغني الناس عن السؤال..

فبعد أن كان المرء في زمن مضى يبحث عن الماء لسقي مزروعاته ومواشيه، هاهو اليوم بات “يطلب الشتا”، لسد رمقه بعد أن بات شبح العطش يهدده ويهدد وجوده ككائن بشري، بل صار همه الأول والأوحد هو أن يضمن حصته من مياه الشرب…

فبعد أن استيأس الناس، وبعد أن ظنوا أن لا مفر لهم من الله إلا إليه، رُفعت الأكف للمولى عزوجل على لسان شيوخ ركع سجد وأطفال رضع، لعل القدير يرحم العباد، فجاء الرد من رب العباد ليسوق الماء إلى الأرض الجرز ليخرج به الزرع ويسقي الأنعام، وما ذلك على الله بعزيز، وهو ما أعلنت عنه مديرية الأرصاد، من تساقطات مطرية مرتقبة بمعظم مناطق المملكة وأخرى ثلجية بالمرتفعات، وبمناطق كل من سايس والأطلسيْن الكبير والمتوسط، وصولا إلى سهول آسفي وعموم وسط البلاد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة بالليل.

بشائر السماء هاته، أعادت الأمل من جديد، فيما الفلاحون يأملون من القدير المزيد ليعود الأمر بالنفع على المزروعات البورية والسقوية منها، كما أن الأمطار المرتقبة بحول الله سيكون لها الأثر الايجابي خاصة على الفرشة المائية، إذ ستساهم في تعزيز المخزون المائي في العديد من السدود التلية والأنهار، ناهيك عن تغذية المياه الجوفية التي تضررت خلال السنوات الماضية.

هنا بمنطقة الشاوية، وبالضبط من منطقة أولاد سعيد، أكد الفلاح “عبد الواحد النيح”، أن جميع الفلاحين أنهوا عمليات الحرث سواء بالتيرس أو بالأراضي الأخرى، وأن معظم الحقول أنبتت من جديد، لكنها تضررت من انحباس الأمطار، لكن في المقابل لازال الأمل في الله عز وجل قائما أن يغيثنا غيثا نافعا.

وفيما يخص التساقطات المطرية التي عرفتها المنطقة هذا اليوم وليلة البارحة، قال المتحدث إن تأثيرها يبقى محدود، لاسيما وأن الأرض عطشى وهي في حاجة ماسة لكميات كبيرة من الأمطار عليها أن تدوم أياما وليالي، لتعوض لنقص الحاصل.

ويرى المتحدث في الأمر انتعاشة قد تنقذ الموسم الفلاحي الحالي، لأن الفلاح البسيط حسب قوله تأثر بشكل كبير من توالي سنوات الجفاف، وهذا الموسم هو موسم فاصل وحاسم، وأن غالبيتهم تخلصوا من مواشيهم نظرا لغلاء الأعلاف وغياب الكلأ.

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