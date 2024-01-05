إنهاء الإعفاء الضريبي لواردت الأبقار و الأكباش المخصصة للذبح

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تم إنهاء الإعفاء الضريبي الذي سبق و أقرته الحكومة بشكل اسثتنائي لتشجيع المهنيين و الكسابة على استيراد العجول و الأبقار و الأكباش المخصصة للذبح في فترة سابقة.

هذا القرار مرده حسب مهنيين لكون العرض المتوفر حاليا يلبي حاجيات السوق و بالتالي لم تعد هناك حاجة ملحة في الفترة الراهنة لاستيراد العجول و الأكباش الموجهة للذبح من الخارج.

و كانت الحكومة قد أعفت المهنيين من الضريبة على القيمة المضافة الخاصة باستيراد الأبقار و الخرفان من الخارج مع دعم المستوردين بمبالغ معينة حسب عدد رؤوس الماشية المستوردة لسد الخصاص خاصة مع اقتراب عيد الأضحى الفائت.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp