إنهاء الإعفاء الضريبي لواردت الأبقار و الأكباش المخصصة للذبح
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تم إنهاء الإعفاء الضريبي الذي سبق و أقرته الحكومة بشكل اسثتنائي لتشجيع المهنيين و الكسابة على استيراد العجول و الأبقار و الأكباش المخصصة للذبح في فترة سابقة.
هذا القرار مرده حسب مهنيين لكون العرض المتوفر حاليا يلبي حاجيات السوق و بالتالي لم تعد هناك حاجة ملحة في الفترة الراهنة لاستيراد العجول و الأكباش الموجهة للذبح من الخارج.
و كانت الحكومة قد أعفت المهنيين من الضريبة على القيمة المضافة الخاصة باستيراد الأبقار و الخرفان من الخارج مع دعم المستوردين بمبالغ معينة حسب عدد رؤوس الماشية المستوردة لسد الخصاص خاصة مع اقتراب عيد الأضحى الفائت.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
هل هذه الإجراءات ستنعكس ايجابيا على المواطنين وانتم تعلمون ان سعر اللحوم الحمراء لازالت مستمرة في الإرتفاع هههههههههههه.
فعلا هذآ الخبر صحيح لأنني أنا جزار في السنة الماضية اشتريت الابقار والاغنام مستوردة من الخارج ولكن للاسف الشديد افلست في الصفقة كانت غير رابحة ومن يعوض لي ذالك.
نتمنى ان ينخفض أسعار اللحوم الحمراء وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والاسماك والمحروقات وووووو وووووووو وغيرها لقد قهرنا الغلاء المعيشي.
يجب على الحكومة أن تدعم الفلاح البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله إعطاء العلف الحيواني…
مع صاروخية أثمان اللحوم ما فوق 80 درهم للعجل و 105 للخروف ، طيلة الدعم ، هذا يسمى الإجهاز على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين ، و الضحك على الذقون !!!