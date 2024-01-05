إنهاء الإعفاء الضريبي لواردت الأبقار و الأكباش المخصصة للذبح

2024-01-05 / 15:56
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تم إنهاء الإعفاء الضريبي الذي سبق و أقرته الحكومة بشكل اسثتنائي لتشجيع المهنيين و الكسابة على استيراد العجول و الأبقار و الأكباش المخصصة للذبح في فترة سابقة.

هذا القرار مرده حسب مهنيين لكون العرض المتوفر حاليا يلبي حاجيات السوق و بالتالي لم تعد هناك حاجة ملحة في الفترة الراهنة لاستيراد العجول و الأكباش الموجهة للذبح من الخارج.

و كانت الحكومة قد أعفت المهنيين من الضريبة على القيمة المضافة الخاصة باستيراد الأبقار و الخرفان من الخارج مع دعم المستوردين بمبالغ معينة حسب عدد رؤوس الماشية المستوردة لسد الخصاص خاصة مع اقتراب عيد الأضحى الفائت.

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‫5 تعليقات

  1. هل هذه الإجراءات ستنعكس ايجابيا على المواطنين وانتم تعلمون ان سعر اللحوم الحمراء لازالت مستمرة في الإرتفاع هههههههههههه.

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  2. فعلا هذآ الخبر صحيح لأنني أنا جزار في السنة الماضية اشتريت الابقار والاغنام مستوردة من الخارج ولكن للاسف الشديد افلست في الصفقة كانت غير رابحة ومن يعوض لي ذالك.

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  3. نتمنى ان ينخفض أسعار اللحوم الحمراء وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والاسماك والمحروقات وووووو وووووووو وغيرها لقد قهرنا الغلاء المعيشي.

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  4. يجب على الحكومة أن تدعم الفلاح البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله إعطاء العلف الحيواني…

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  5. مع صاروخية أثمان اللحوم ما فوق 80 درهم للعجل و 105 للخروف ، طيلة الدعم ، هذا يسمى الإجهاز على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين ، و الضحك على الذقون !!!

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