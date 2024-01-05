إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– إفران: 20 ملم

– سيدي سليمان: 18 ملم

– فاس: 17 ملم

– شفشاون: 13 ملم

– سطات: 12 ملم

– مكناس، العرائش والحسيمة: 11 ملم

– تطوان: 10 ملم

– القنيطرة: 08 ملم

– طنجة والناظور: 07 ملم

– بن جرير: 06 ملم

– سلا وبن سليمان: 05 ملم

– تازة وطنجة – الميناء: 04 ملم

– تيط مليل، خريبكة، الجديدة والدار البيضاء – الميناء: ميلمتران

– آسفي، وجدة، النواصر، مراكش، الدار البيضاء وبني ملال: ميلمتر واحد

– تاوريرت، المحمدية، الداخلة وميدلت: أقل من ميلمتر

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