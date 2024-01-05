It's raining heavily, wearing an umbrella during the rainy season

إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-01-05 / 14:04
1
هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– إفران: 20 ملم

– سيدي سليمان: 18 ملم

– فاس: 17 ملم

– شفشاون: 13 ملم

– سطات: 12 ملم

– مكناس، العرائش والحسيمة: 11 ملم

– تطوان: 10 ملم

– القنيطرة: 08 ملم

– طنجة والناظور: 07 ملم

– بن جرير: 06 ملم

– سلا وبن سليمان: 05 ملم

– تازة وطنجة – الميناء: 04 ملم

– تيط مليل، خريبكة، الجديدة والدار البيضاء – الميناء: ميلمتران

– آسفي، وجدة، النواصر، مراكش، الدار البيضاء وبني ملال: ميلمتر واحد

– تاوريرت، المحمدية، الداخلة وميدلت: أقل من ميلمتر

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب “سوء الأحوال الجوية”.. الطرق السيارة تحذر السائقين

بسبب “سوء الأحوال الجوية”.. الطرق السيارة تحذر السائقين

2024-01-05 / 16:20
Photo of غيوم السماء تزرع الأمل وتُنعش ما بقي من آمال

غيوم السماء تزرع الأمل وتُنعش ما بقي من آمال

2024-01-05 / 15:39
Photo of الناظور .. إنهيار أرضي يعرقل حركة السير والجولان

الناظور .. إنهيار أرضي يعرقل حركة السير والجولان

2024-01-05 / 15:18
Photo of أكادير : توقيف زعيم شبكة لتهجير البشر بعد مداهمة منزله

أكادير : توقيف زعيم شبكة لتهجير البشر بعد مداهمة…

2024-01-05 / 15:13
Photo of قساوة المناخ البارد تهدد المسنين والأطفال ضحايا زلزال الحوز وتارودانت

قساوة المناخ البارد تهدد المسنين والأطفال ضحايا زلزال الحوز…

2024-01-05 / 14:29
Photo of آباء وأمهات التلاميذ يستبشرون خيرا بقرار توقيف الأساتذة المضربين

آباء وأمهات التلاميذ يستبشرون خيرا بقرار توقيف الأساتذة المضربين

2024-01-05 / 13:53
Photo of الناظور .. عامل الإقليم يتخذ إجراءات عاجلة للإقتصاد في استعمال الماء

الناظور .. عامل الإقليم يتخذ إجراءات عاجلة للإقتصاد في…

2024-01-05 / 13:00
Photo of “نقابة الصحافة” تطمئن الصحفيين بخصوص “البطاقة المهنية”

“نقابة الصحافة” تطمئن الصحفيين بخصوص “البطاقة المهنية”

2024-01-05 / 10:39
Photo of عواصف ثلجية بهولندا… هكذا تتأقلم الجالية المغربية مع الوضع

عواصف ثلجية بهولندا… هكذا تتأقلم الجالية المغربية مع الوضع

2024-01-05 / 09:33
Photo of طقس الجمعة.. جو بارد و زخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

طقس الجمعة.. جو بارد و زخات مطرية بعدد من…

2024-01-05 / 09:03

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق