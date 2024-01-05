إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– إفران: 20 ملم
– سيدي سليمان: 18 ملم
– فاس: 17 ملم
– شفشاون: 13 ملم
– سطات: 12 ملم
– مكناس، العرائش والحسيمة: 11 ملم
– تطوان: 10 ملم
– القنيطرة: 08 ملم
– طنجة والناظور: 07 ملم
– بن جرير: 06 ملم
– سلا وبن سليمان: 05 ملم
– تازة وطنجة – الميناء: 04 ملم
– تيط مليل، خريبكة، الجديدة والدار البيضاء – الميناء: ميلمتران
– آسفي، وجدة، النواصر، مراكش، الدار البيضاء وبني ملال: ميلمتر واحد
– تاوريرت، المحمدية، الداخلة وميدلت: أقل من ميلمترتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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