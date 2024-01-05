آباء وأمهات التلاميذ يستبشرون خيرا بقرار توقيف الأساتذة المضربين
هبة بريس - الرباط
استبشر آباء وأولياء أمور التلاميذ خيرا، بقرار توقيف الأساتذة المضربين عن العمل.
وبعد أن نفذ صبرهم من كثرة الإضرابات والعبث الذي صارت عليه إضرابات الأساتذة رغم كل المكتسبات التي حققوها من زيادة في الأجور تراوحت بين 1500 درهم و 2000 درهم وترقيات استثنائية لـ80 ألف أستاذ بزيادة وصلت إلى 2700 درهم، عبر آباء وأمهات التلاميذ عن ترحيبهم بقرار إيقاف المضربين.
ويرفض رجال ونساء التعليم، الالتحاق بالأقسام الدراسية، بمبرر الجلوس مع التنسيقيات وسحب القانون الأساسي، بالاضافة الى رفع مبلغ الزيادة في الأجور الى 3000 درهما.
وأمام هذا الوضع، استبشر مجموعة من الآباء والأمهات من لجوء الوزارة لإصدار قرارات توقيف الأساتذة المحرضين وتعويضهم بغير المضربين لإنقاذ الزمن المدرسي وضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
73 تعليقات
احسن حل لان تنسيقيات الأساتذة محترقة من طرف جماعات متطرف تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد. هدا ليس اضراب
هده الاضربات مسيسةمن طرف جماعات متطرفة وهدفها زعزعة استقرار البلاد
?للأسف أعرف اساتذة يضربون وبنفس الوقت يقومون بساعات إضافية للبكالوريا بمقابل مادي المرجو توقيف هؤلاء الكسلاء لا يذهبون للاقسام ويعملون في الخاص وبانجاز ساعات إضافية
ماقامت به وزارة التعليم شيء جيد منذ الاستقلال لم يحظ رجال ونساء التعليم بهذه الامتيازات السخية ،وجب الضرب بيد من حديد بقفاز من حرير كل من كان ضد هذه الاجراءات التاريخية ،وأما العقابات بالميثاق لماذا يخاف منها التعليميون مادامو يحبون عملهم ويقومون بواجباتهم ،لوكنت انا لكنت ااآن بالقسم أأدي واجبي التعليمي على أحسن وجه ولا أنتبه أو أكثرث للعقابات .العقاب يخاف منه الكسالى ،الله بقدر الخير لبلادنا🇲🇦
يجب على الحكومة ان تمنح الدعم المادي الشهري للفئات الهشة والطبقة الشبه المتوسطة لتسجيل ابنائهم في القطاع الخاص وبالتالي تقليص عدد التوظيفات السنوية ليستقر التعليم العمومي الابتدائي فقط في البوادي والقرى .
وعلى الحكومة ان تتخذ قرارا شجاعا وناجعا بتفويت المؤسسات والمنشات التعليمية العمومية باعدادي والثانوي الى القطاع الخاص والشبه العمومي في جميع ربوع المملكة لتكافئ الفرص بين التعليم الخاص والعمومي ووضع حد للاستهتار الذي بعرفه التعليم الوظيفي منذ عقود ببلادنا .
يجب على الحكومة ان تمنح الدعم المادي الشهري للفئات الهشة والطبقة الشبه المتوسطة لتسجيل ابنائهم في القطاع الخاص وبالتالي تقليص عدد التوظيفات السنوية ليستقر التعليم العمومي الابتدائي فقط في البوادي والقرى .
وعلى الحكومة ان تتخذ قرارا شجاعا وناجعا بتفويت المؤسسات والمنشات التعليمية العمومية باعدادي والثانوي الى القطاع الخاص والشبه العمومي في جميع ربوع المملكة لتكافئ الفرص بين التعليم الخاص والعمومي ووضع حد للاستهتار الذي بعرفه التعليم الوظيفي منذ عقود ببلادنا .
الاباء والأمهات مع الاستاذ ، والشعب لا يعترف اصلا بحكومة البزناسة، اباطرة المخدرات ، الشعب سيعيد لكم ترابي
لم تعد هذه الاضرابات بمطالب رفض النظام الجديد ولا الزيادة في الأجور بل إنها ربيع الاخونجية من العدل والإحسان وبعض من العدالة والتنمية، لقد سيست الاضرابات لتأخذ منحى آخر، الا وهو إثارة الفتنة في البلاد كما كان من ذلك من أهداف إيران التي فشلت في اختراق المجتمع المغربي عبر عدة جسور وقنوات أخرى مخططات مالية معروفة.
اليوم وكما العادة حركة العدل والاحسان انتهزت الفرصة وركبت على أمواج الحراك التعليمي لا في سواد عيون الأساتذة بل خدمة لاجندة خارجية تتربص بأمن واستقرار المغرب بمؤازرة النهج الديمقراطي وبعض الاستغلاليين من تجار المآسي.
فأي تعليم هذا حيت نجد أغلبية التلاميذ من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي من التعليم العمومي لايستطيعون تركيب جملة مفيدة.
آن الأوان أن تخصخص الدولة المغربية جميع المدارس العمومية بجميع ربوع المملكة و تؤدي واجبات التمدرس عن كل تلميذ عوض صرف 75 مليار من الميزانية على تعليم بدون جودة و أساتذة عديمي الضمير المهني. فقد أصبحت المدرسة العمومية مرتاعا وملادا للبلداء عديمي الضمير وذوي ميزة مقبول في نيل الشواهد. الأستاذ مضرب عن العمل بالمدرسة العمومية صباحا ويؤدي سويعات ب 200 درهما للحصة مساءا بمراكز الدعم.
فرغم كل المكتسبات التي حققوها من زيادة في الأجور تراوحت بين 1500 درهم و 2000 درهم وترقيات استثنائية لـ80 ألف أستاذ بزيادة وصلت إلى 2700 درهم، لم يلتحقوا بالاقسام وها دليل على ما كتبت في تعليقي هذا.
غريب هؤلاء الاباء ينحازون للسياسيين الفتسدين الذين خربوا هاته البلاد بقراراتهم ونهبهم
والاستاذ كالتلميذ هم الضحية
يجب ايقاف الاساتدة المضربين من اجل ابناء الشعب اللدين دهبو ضحية هدا الاهمال والتسيب
الجلوس مع التنسيقيات هو الحل لكسب ود الأساتذة و الأجدر بالوزارة عدم الرد على الاضرابات بالتوقيفات لأن الوضع سيتأزم لا محالة ونحن يا هبة بريس لم نستبشر خيرا بل نتأسف لطريقة تعامل الوزارة مع مطالب الأساتذة و كذلك الأساتذة الذين يتخذون التلاميذ ذروع دون أن ننسى الألغام الموضوعة في النظام الاساسي و لماذا لا يتم تسليط الضوء على القطاعات الأخرى فكل القطاعات مشتعلة داخليا بسبب تدهور القدرة الشرائية الموظفون المهم الله إهدي الجميع سواء الوزارة و الأساتذة
يجب حل الحكومة.