آباء وأمهات التلاميذ يستبشرون خيرا بقرار توقيف الأساتذة المضربين

هبة بريس - الرباط

استبشر آباء وأولياء أمور التلاميذ خيرا، بقرار توقيف الأساتذة المضربين عن العمل.

وبعد أن نفذ صبرهم من كثرة الإضرابات والعبث الذي صارت عليه إضرابات الأساتذة رغم كل المكتسبات التي حققوها من زيادة في الأجور تراوحت بين 1500 درهم و 2000 درهم وترقيات استثنائية لـ80 ألف أستاذ بزيادة وصلت إلى 2700 درهم، عبر آباء وأمهات التلاميذ عن ترحيبهم بقرار إيقاف المضربين.

ويرفض رجال ونساء التعليم، الالتحاق بالأقسام الدراسية، بمبرر الجلوس مع التنسيقيات وسحب القانون الأساسي، بالاضافة الى رفع مبلغ الزيادة في الأجور الى 3000 درهما.

وأمام هذا الوضع، استبشر مجموعة من الآباء والأمهات من لجوء الوزارة لإصدار قرارات توقيف الأساتذة المحرضين وتعويضهم بغير المضربين لإنقاذ الزمن المدرسي وضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ.

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