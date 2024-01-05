آباء وأمهات التلاميذ يستبشرون خيرا بقرار توقيف الأساتذة المضربين
هبة بريس - الرباط
استبشر آباء وأولياء أمور التلاميذ خيرا، بقرار توقيف الأساتذة المضربين عن العمل.
وبعد أن نفذ صبرهم من كثرة الإضرابات والعبث الذي صارت عليه إضرابات الأساتذة رغم كل المكتسبات التي حققوها من زيادة في الأجور تراوحت بين 1500 درهم و 2000 درهم وترقيات استثنائية لـ80 ألف أستاذ بزيادة وصلت إلى 2700 درهم، عبر آباء وأمهات التلاميذ عن ترحيبهم بقرار إيقاف المضربين.
ويرفض رجال ونساء التعليم، الالتحاق بالأقسام الدراسية، بمبرر الجلوس مع التنسيقيات وسحب القانون الأساسي، بالاضافة الى رفع مبلغ الزيادة في الأجور الى 3000 درهما.
وأمام هذا الوضع، استبشر مجموعة من الآباء والأمهات من لجوء الوزارة لإصدار قرارات توقيف الأساتذة المحرضين وتعويضهم بغير المضربين لإنقاذ الزمن المدرسي وضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
34 تعليقات
نحن مع الدولة من اجل إيقاف هؤلاء الخونة اللدين قاموا بتضييع ابناء الشعب ونحن مع سنة بيضاء ولكن شريطة طرد هؤلاء الخونة الكسلاء
هذا ليس حلا يجب الجلوس معهم لحل هذه الازمة، والعودة للقسم. او اسقاط نظام المآسي كما يقال.
فعلا يجب إعطاء الأهمية للتعليم لان الدول التي وصلت للقمة في كل شي وصلت بالتعليم الجيد ولكن لا يجب تسيس التعليم بالاضرابات لان الخاسر هو البلاد بصفة عامة
الحمد لله على هاد القرار المرجو تطبيق القانون بشدة حنا ماشي فبلاد السيبة
حسبي الله و نعم الوكيل
حسبي الله و نعم الوكيل
حسبي الله و نعم الوكيل
يجب على الحكومة بالبذأ في رفذ الدفعة الأولة لكي يعتبرو ويشكرو النعمة التي هم فيها
يجب محاسبة هؤلاء اللذين طغو في البلاد فأكثرو فيها الفساد.
قرار صائب.ما مكنش تحقق المطلب ديالك على ظهر على اتخاذ ابناء الفقراء رهينة .فتش عن وسيلة أخرى.
ما يجهله او بتجاهله البعض ان الحكومة غبر قادرة على ايقاف280 الف موظف . وان هذا الاجراء سيؤدي للاحنقان . والخطير والمهم شمون يضمن لنا ان الاساتذة لرجعو بصح ايقريو راه حنى هما يديرو رجل على رجل ومطاين والو زعما بغيت نقول اضراب حضوري . الحل هز اعطيو الاساتذة حقهم وغايدخلو بكل فرح
هؤلاء المستهترون ضربوا بعرض الحائط مستقبل أولادنا. يجب على الدولة حذف أسماء هؤلاء من سلك الوظيفة في أقرب وقت.
احسن حل لان تنسيقيات الأساتذة محترقة من طرف جماعات متطرف تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد. هدا ليس اضراب
هده الاضربات مسيسةمن طرف جماعات متطرفة وهدفها زعزعة استقرار البلاد