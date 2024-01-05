آباء وأمهات التلاميذ يستبشرون خيرا بقرار توقيف الأساتذة المضربين
هبة بريس - الرباط
استبشر آباء وأولياء أمور التلاميذ خيرا، بقرار توقيف الأساتذة المضربين عن العمل.
وبعد أن نفذ صبرهم من كثرة الإضرابات والعبث الذي صارت عليه إضرابات الأساتذة رغم كل المكتسبات التي حققوها من زيادة في الأجور تراوحت بين 1500 درهم و 2000 درهم وترقيات استثنائية لـ80 ألف أستاذ بزيادة وصلت إلى 2700 درهم، عبر آباء وأمهات التلاميذ عن ترحيبهم بقرار إيقاف المضربين.
ويرفض رجال ونساء التعليم، الالتحاق بالأقسام الدراسية، بمبرر الجلوس مع التنسيقيات وسحب القانون الأساسي، بالاضافة الى رفع مبلغ الزيادة في الأجور الى 3000 درهما.
وأمام هذا الوضع، استبشر مجموعة من الآباء والأمهات من لجوء الوزارة لإصدار قرارات توقيف الأساتذة المحرضين وتعويضهم بغير المضربين لإنقاذ الزمن المدرسي وضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
20 تعليقات
khashom itwa9fo mada el hayate hado bagine ikharbo ta3lime o homa machi 9ade masoulia kay fakro gir fi lafloss
..وهل من قبل عندما أوقف عدداً من الاساتذة هل منعهم زولائهم من الخروج في مسيرات و شنّ إضرابات متتالية منذ اكتوبر؟؟؟
هناك فرق بين الشجاعة والتهوّر؟؟
الوزير معتاد التّعامل مع موظفي الداخلية. وليس بنفس العقلية تسير الأمور مع موظفي وزارة التعليم بالخصوص
جريدة صفرا
واو يستبشرون بسقوط المطر .
طريقة التوقيف غير قانونية .
لا يمكن التوقيف مباشرة الا من خلال مسطرة خاصة لم تحترم .
وان حقا تم توقيفهم فهذا يعني ان التعاقد لازال موجودا .
Nul n’est cense ignorer la loi car ce que font ces enseignants ce ne sont plus une greve mais une desertion des classes et une insubordition a la hierarchie ! Ils ont eu des augmentations genereuse, la promotion dont ils n’avaient jamais reve durant ces dernieres annees !
هذه ليست صرامة و إنما تطبيقا لقانون الوظيفة العمومية.
التوقيف ليس الحل نحن اباء و أولياء التلاميذ نطالب بالطرد الفوري.
الناس كيسحابلهم الى وقفو الاساسيد راه غيتحل ههه باش غيعوضوهم واش استاذ غي اجي وعوضو بطاطا هادي غتشريها ونقولو لقاو اي واحد دخل مغيقبلش يخدم بهاد الشروط وغيبقا دائما هاد المسلسل . الحل هو يجلسو مع الناس ويسمعو منهم ويقلبو على حلول حقيقية ماشي ترقيع
شكرا للسيد الوزير على هذا القرار حيث يجب ردع كل من تسولت له نفسه بالتلاعب بمشاعر المواطنين وشكرا مرة ويجب تطبيقه فورا
اباركقرار الوزارة بتوقيف كل كعلم تغيب عن عمله
هكذا يجب التعامل لان هؤللء ضسروا بزاف
راه الحكومة الفاسدة لي خسها تمشي فحالها هي الصحافة الفاسدة المدلولة لي بيعا المتش
ذباب مزيان
احسن ما ستفعله الوزارة
غير تهناو والله مانسمحو في خوتنا و خواتاتنا الذين تم توقيفهم
الله ينعل لي ما يحشم. كتنشر مغالطات لرأي العام. و هذا مقال شخص حاقد تمنى مهنة التعليم و ما لقاهاش
وأخيرا إستجابت وزارة التربية والتعليم لمطالب ومناشدات أبأء وأولياء التلاميذ بالمغرب بمعاقبة الأساتذة المضربين بإيقاف هم عن العمل وتعويضهم لأساتذة أكفاء ونشيطين ونطالب الآباء وأولياء التلاميذ بالتعبير عن.مساندتهم المطلقة لقرارات الوزارة التي تصب أولا في مصلحة التلاميذ وأسرهم لاستصدار الزمن المدرسي وفضح أكاذيب متزعمي التنسيقيات واذنابها
نعم لقد فرحنا بهذه المبادرة الرزينة لطرد أساتذتنا ومعلمينا لأنهم يطالبون بحقوقهم ونعول على إغلاق المؤسسات التعليمية وغلق هذا الملف . أنا أبنائي يدرسون بالخارج لأنهم يعيشون مع جدهم هناك.
دابا ملي غادين يوقفوا الأساتذة الدراري غادي يقراو!!!
لهلا يعطينا وجهكم
هذا ليس حلا يجب الجلوس معهم لحل هذه الازمة، والعودة للقسم. او اسقاط نظام المآسي كما يقال.
فعلا يجب إعطاء الأهمية للتعليم لان الدول التي وصلت للقمة في كل شي وصلت بالتعليم الجيد ولكن لا يجب تسيس التعليم بالاضرابات لان الخاسر هو البلاد بصفة عامة
الحمد لله على هاد القرار المرجو تطبيق القانون بشدة حنا ماشي فبلاد السيبة